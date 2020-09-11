u故事/「贏的方法就是努力」魯蛇變街舞世界冠軍
談到街舞，或許你會覺得那是歐美的強項，台灣人跳街舞怎麼可能勝過他們！但是在台灣嘉義有一支街舞隊，曾在街舞發源地紐約以3:1氣走紐約隊，甚至被譽為「世界最兇殘的團隊」。這一支團隊是由一群嘉義在地年輕人所組成的，從成軍到現在努力了10餘年，讓世界看見台灣街舞的實力，團長田晉瑜說他抱著一個使命，就是要讓外國人看得起亞洲人。
築夢者舞團團長田晉瑜跳街舞至今約13年了，回想起當初組團的時候，沒有練習教室也沒有名師指導，跟幾個志同道合的夥伴們在嘉義的中正公園開始練舞。回憶過往，田晉瑜說「剛開始我們滿弱的，到哪裡比賽都贏不了」，有前輩甚至說「嘉義的隊伍不可能得到台灣街舞冠軍」，就因為這句話激起田晉瑜不服輸的性格，努力練習了兩年之後擊敗中南部的街舞團隊，之後也開始征戰世界隊伍並獲獎無數。去年到法國參加「Block party世界街舞大賽」，是代表台灣的亞洲唯一街舞團隊，雖然奪得亞軍，但是台下的觀眾卻高呼「Taiwan，台灣才是冠軍」，觀眾的反應讓田晉瑜跟隊友們感動許久。
田晉瑜帶領的「築夢者」成為世界知名的街舞團，回想起一路走來，他說他是一個遇到很多挫折的人，但是他都告訴自己，這一切都是上天給的考驗，只要熬過它、對自己有信心就能超越困難完成夢想。對於正遭遇挫折的人，田晉瑜也鼓勵大家「我們都是築夢者，各行各業有夢想的人，要把打擊化成力量，努力再努力，有一天就會實現夢想」。
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