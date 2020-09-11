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秋季限定夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光美景吸睛
秋節連假將近，嘉義縣阿里山公路上竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定特殊美景，文化觀光局行銷琉璃光景點，吸引遊客上山，賞景住宿旅遊；嘉義攝影家曾國根日前晚間開車上頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景，貼臉書分享，網友驚嘆自然奇幻美景，紛紛按讚。
每年此時，吸引各地攝影愛好者上山拍攝，秋節連假將近，文觀局以琉璃光景點行銷吸引遊客賞景住宿；文觀局說，賞景地點：頂石棹，隙頂二延平步道，太平雲梯，二尖山。
茶園琉璃光攻略：建議10月至隔年3月之間秋冬時分，當冷空氣南下時，空氣中有足夠水氣，會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤。
縣府前年以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召；攝影師曾國根是拍攝琉璃光達人，用鏡頭捕捉光影變幻，拍到夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞的夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤。
攝影愛好者選好拍景位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈的燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。
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