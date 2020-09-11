招商傳喜訊！台商伺服器機殼大廠投資馬稠後產業園區

經濟部投資台灣事務所昨天通過台商伺服器機殼出貨第 1大廠勤誠興業，投入逾22億元在嘉義縣馬稠後產業園區第一期設廠；縣府經發處說，勤誠取得約1萬710.81坪土地，交易總金額5.51億元，龍頭產業設廠將帶動相關產業鏈進駐，促進經濟發展及就業。

經濟部說，勤誠興業是37年老廠牌，因應貿易戰及疫情調整全球佈局，加速將產線移回台灣，投入逾22億元在馬稠後產業園區建新廠，提供客戶高度彈性與客製化服務。

勤誠產品在台灣研發設計、東莞與昆山製造，全球市佔率約10%；貿易戰後為配合美國客戶要求，上半年除在新北市五股成立NCT打樣廠，也取得稠後園區土地新設廠房，導入智慧製造提升產能，可望增加438個工作機會吸引青年返鄉就業。

經發處說，中美貿易大戰，寸土寸金西部走廊，馬稠後最適合台商投資，做為中科及南科產業輔助園區，形成完整產業鏈，縣府對開發設廠生產營運5年內，應納地價及房屋稅，各補助50%、40%優惠。

馬稠後產業園區分二期開發，位在台82線祥和交流道旁，園區定位生態與科技兼具的「智慧型科技綠園區」，開發完售的一期共7家取得工廠登記，2家申請工廠登記中，3家申請使用執照中，14家廠商取得建照施工興建；二期規畫健康照護及智慧精密機械發展主軸，目前進行開發標售用地。