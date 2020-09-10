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台南鐵路地下化用地取得有變數 延到2026年完工
國發會公布前瞻2.0軌道建設預算調配，外界關心台南鐵路地下化工程是否受影響，台南市政府交通局今重申，「台南市區鐵路地下化計畫」經行政院1999年核定，全線4標工程都已開工，交通部依工程進度如實編列分年預算並加速趕工，並不影響南鐵地下化工程。不過，工程因用地取得有變數，原訂2024年完工，將延到2026年完工。
交通局長王銘德表示，「台南市區鐵路地下化計畫」經行政院1999年核定，總經費293.6億元，中央負擔256.9億元，地方自籌36.7億元。
王銘德指出，針對中央負擔部分，因台南市區鐵路地下化計畫地上物拆遷作業未如預期、施工挖掘發現歷史建物遺構等因素影響工程進度，交通部就實際工程進度考量，在前瞻預算2021年及2022年編列35億9500萬元，未來年度也依該原則如實編列預算，並不會影響實質工程進展。
南鐵沿線拆遷戶有340戶，目前剩1拒拆戶，已簽切結、協調中的有4戶，工程原訂2024年完工，但因用地取得有變數，將延到2026年完工。
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