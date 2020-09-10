台南新市名產毛豆下周播種 農會號召志工下田撿石塊

台南市新市區農會號召家政會員農業志工、四健志工、青農及產銷班員70多人，下午3點半到新市區三里活動中心旁，為農會承租的毛豆種植預定地撿拾石塊清理雜物，眾人撿到傍晚、清出上百公斤石塊，希望毛豆能有良好生存空間。新市名產毛豆預計下周開始播種。

農會下午在風雨球場舉辦「2020毛豆節產業文化活動首期大會師」活動，承辦人員表示，新市毛豆節產業文化活動11年以來，都將場所設定在南科實中旁示範用的毛豆田，希望吸引更多科技人及年輕學子體驗和觀察，今年因這塊土地已被徵收，無法再使用。

新市區長譚乃澄得知建議，希望能善用新市區的公有場所，讓更多新市在地人參與，經評估，確定今年移師到風雨球場旁農田。