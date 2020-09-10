永康88歲豆花伯遭惡劣棄單 黃偉哲買光豆花請客

永康「豆花伯」日前遭客人惡意棄單，台南市長黃偉哲上午特別去為老人家加油打氣，並買下所有豆花做為今天市政會議的點心，他提醒團隊要時時不忘小市民的故事、小市民的心聲。

日前有網友在臉書社團「台南爆料公社」中，分享永康這位高齡88歲的豆花伯本月5日被客人惡意棄單的事情，引起網友注意。原來是一杯新台幣20元的豆花，「豆花伯」裝了一半，遭客人嫌貴落跑不買了。

黃偉哲表示，「豆花伯」已高齡88歲、賣豆花已近50年，日前被奇怪、無良的消費者棄單，經由網友跟媒體披露引發民眾關心，所以今天特別去看豆花伯，並且把今天做的豆花都買下來。

黃偉哲說，豆花伯其實就是在生活在每個角落的努力小市民縮影，一碗只賣20元，最多賣40碗，一天只賺800元而已，扣掉成本後，收入真的很少很微薄，而且家中只有他跟太太兩人相依為命。

「今天買下豆花伯所有的豆花，除了讓他能趕快回家休息」黃偉哲強調，一方面也讓同仁在開會的時候有個小點心吃，他不忘提醒同仁要為台南各個角落的小市民努力打拼。