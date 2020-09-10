遭指為蔡英文向非法傾倒者募款 學甲爐渣業者否認擬提告

台南市學甲爐渣風波持續延燒，台南市議會國民黨團今質疑「明祥馨」公司負責人郭再欽不僅隨意在學甲農地傾倒爐渣，還指蔡英文2020競選總統時，郭擔任財務執行長，在選舉期間向非法傾倒者募款，要求檢調深入調查。郭再欽今天受訪時嚴正否認，表示這是子虛烏有，將請律師採取法律行動，研議提告。

國民黨團今指出，蔡英文金主郭再欽在學甲農地偷埋數十萬噸的爐渣，讓鄉親吃毒爐渣米，並指郭再欽現任民進黨台南市黨部財務長，為蔡英文2020選總統時的財務執行長，負責總統、立委、市長、議員選舉的募款工作，毒爐渣事件爆發，外界紛傳郭再欽在選舉期間向非法傾倒者募款，且這些錢都沒有申報，事實究竟如何檢調應深入調查。

對於藍軍的指控，郭再欽澄清，財務執行長是負責管理財務，並非專責募款，且蔡總統重視一切都要合法，募款當然都有合法申報，絕對沒有所謂向非法傾倒者募款、沒申報的情事，國民黨的說法子虛烏有，將請律師採取法律行動，該提告就提告。

至於學甲爐渣一事，郭再欽表示，爐石粉是98年到99年間向一家爐石資源公司取得，非「明祥鑫」再利用所產出的級配，之前由公司員工委請清運業者處理，未料出現疏忽，他身為「明祥鑫」負責人感到非常抱歉，願意概括承受，此次一定會清理完畢，還給學甲當地乾淨的土地。