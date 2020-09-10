雲林6萬公頃農田水利總體檢 興修水利總動員

雲林農田水利會水路圳渠總體檢，水利會長洪國浩率水利團隊在立委協助下，近幾月來查勘超過百條農水路，且大興土木，施工改善已不下數十條。為讓水路符合實際需求，開工說明會少不得，洪國浩場場親赴說明，能修則修能改則改，期在最短時間內打通各農區的水利「任督二脈」，讓灌溉更通暢。

農田水利會長洪國浩今天在立委劉建國陪同下，到林內鄉等地召開多場施工說明會，與民溝通，林內鄉長張維崢及縣議員江文登、周秀月與多位村長，針對斗六苦苓腳水利系統全面總體檢，一個上午馬不停蹄查勘十餘條農水路。

包括斗六埤、後庄、林子頭小排、林內赤庄、石榴班支線、六合、南園及虎尾埒內、惠來溪底等合計20件改善工程，今天到各村舉辦工程說明會聽取農民意見。

水利會長洪國浩表示，今年二月上任以來，從雲林海線一路勘查到山線各農區大小排水，雲林灌溉面積多達六萬多公頃，所有老舊灌溉的給、排水，若要全面更新，得花費三、四百億元，所以需依輕重緩急來治理，這段期間全縣所有水利工作站全面總動員，展開水路調查，經統整後委請兩位立委向中央爭取，如今工程進行十分順利，改善腳步正一步步往前走。

今天上午會勘約十條水路，立委劉建國說，今天勘查即將施工的總經費3200萬元，是今年4月農民陳情案，感謝水利會效率超前，讓一件件工程快速進行，不光只是得快，他力讚洪會長的效率和品質，一起會勘3次就決定做30幾條水路，且設計兼顧安全和便利性，讓農民巡田不再像走獨木橋。