中國製防塵口罩引恐慌 雲林縣府：已暫停發放

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣社會處配發防塵用口罩給社福團體及長青食堂，有人擔心此款陸製口罩恐成防疫破口，社會處今天澄清有事先說明，且外盒有清楚標示。記者陳苡葳／攝影
雲林縣社會處配發防塵用口罩給社福團體及長青食堂，有人擔心此款陸製口罩恐成防疫破口，社會處今天澄清有事先說明，且外盒有清楚標示。記者陳苡葳／攝影

日前實名制口罩混入中國製口罩造成社會動盪，雲林縣近日有社福團體反映，社會處於上月底配發的口罩不是醫用口罩，僅是防塵用，且產地來自中國，擔心成防疫破口；對此社會處長林文志澄清，發送前皆有明確告知各團體「此款口罩非醫用防疫口罩」，由於目前疫情升溫，擔心大家混淆，已暫停發放。

縣內有不少社福團體收到這批口罩，據了解，有些社福團體認為，口罩為中國製不但有疑慮，且僅是防塵口罩，無防疫效果，擔心服務過程中會有閃失。

不過也有社福團體表示，衛福部有預留教保員、照顧服務員等社福人員每人每天1片醫用口罩，加上社會處人員上月底有先詢問是否還需要口罩，並有說明是防塵用，考量口罩使用量，因此對外服務他們使用醫療用口罩，對內則另做他用，例如除草時、打掃環境時配戴，「穿插著用還滿OK！」

林文志表示，這批防塵口罩是由善心人士捐贈，約有9萬片，外盒上及內盒說明書皆有標示「防塵用」，並由社會處各科發配給需要的社福團體或長青食堂；目前因疫情有升溫現象，此款口罩與醫用口罩外觀相近，擔心大家混淆配戴，因此已暫停發放。

雲林縣社會處配發的防塵用口罩，與醫用口罩外觀相近，目前疫情有升溫趨勢，社會處已暫停配發，以免混淆。記者陳苡葳／攝影
雲林縣社會處配發的防塵用口罩，與醫用口罩外觀相近，目前疫情有升溫趨勢，社會處已暫停配發，以免混淆。記者陳苡葳／攝影

口罩 實名制 衛福部

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