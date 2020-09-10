大賣場人潮多 警消偕黃偉哲人形立板宣導「住警器」
藉著民間普渡習俗，民眾前往採買物資之機會，台南第2消防大隊官田消防分隊今天前往官田里大賣場進行防火宣導，除了宣導各項防災知識，更加強推廣住宅火災警報器安裝的重要性。藉著多元、活潑的宣導道具及消防人員專業解說，希望能加深民眾印象，進而達到減災之目的。
第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，近年來災害頻繁，以前的經驗告訴我們，裝設住宅火災警報器能偵測煙、熱等火災因子，告知建築物裡面的民眾即早滅火或趕快逃生，讓生命財產損失降至最低。而轄區消防單位也和民間企業有良好互動，公私互助，一起努力深根民眾防火防災觀念。
官田消防分隊表示，依消防署統計近年各項災害數據，以深夜時段住宅火災為大宗，為即早應變及增加逃生時間，「住宅火災警報器」是居家防火的第一道防線。
天音廣告企業社董事長黃俊哲先生也贊助製作黃偉哲市長人形立板，偕官田消防分隊執行防火宣導勤務，並在大賣場入口處放置好幾個小時，讓採買民眾印象深刻。
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