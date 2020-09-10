南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

交通部鐵道局中部工程處7月23日強制拆除台南市鐵路地下化最後一戶拒遷戶未果，屋主堅決不退讓，中工處長黃鳳岡今天表示，將持續溝通，若9月底前溝通不成，將擇期強制執行。

黃鳳岡今天告訴中央社記者，中工處持續和最後一戶拒遷戶溝通，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內的家，目前尚未達成共識；若中工處決定強制執行，將會事先告知。

台南市政府交通局今天也發布新聞稿指出，台南市鐵路地下化全線4標工程已開工，交通部依工程進度如實編列分年預算，加速趕工，不會讓南鐵地下化工程受到影響。

台南市交通局長王銘德表示，台南市鐵路地下化總經費新台幣293億6000萬元，中央負擔256億9000萬元，地方政府自籌36億7000萬元。

他說，因地上物拆遷未如預期，施工現場又發現遺構，但交通部仍就實際工程進度考量，在前瞻預算110年及111年共編列35億9500萬元，未來年度也將如實編列預算，不會讓預算編列影響實質工程進展。

南鐵工程抗爭延續9年多，沿線340戶只剩1戶拒遷，中工處7月23日清晨6時強制拆除，但因陳致曉和數十名社運人士強烈抗爭，中工處無功而返。

原本截至今年5月底，南鐵工程沿線有6戶拒遷，中工處6月執行首波拆除，拆掉1戶，接著7月21日執行第2波拆除前，經過溝通，其中4戶同意最慢9月下旬前遷移，全線只剩1戶拒遷。