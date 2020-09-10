南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

中央社 / 台南10日電
交通部鐵道局中部工程處持續和最後一戶拒遷戶溝通，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉(圖)在東區青年路巷內的家，目前尚未達成共識。記者鄭維真／攝影
交通部鐵道局中部工程處持續和最後一戶拒遷戶溝通，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉(圖)在東區青年路巷內的家，目前尚未達成共識。記者鄭維真／攝影

交通部鐵道局中部工程處7月23日強制拆除台南市鐵路地下化最後一戶拒遷戶未果，屋主堅決不退讓，中工處長黃鳳岡今天表示，將持續溝通，若9月底前溝通不成，將擇期強制執行。

黃鳳岡今天告訴中央社記者，中工處持續和最後一戶拒遷戶溝通，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內的家，目前尚未達成共識；若中工處決定強制執行，將會事先告知。

台南市政府交通局今天也發布新聞稿指出，台南市鐵路地下化全線4標工程已開工，交通部依工程進度如實編列分年預算，加速趕工，不會讓南鐵地下化工程受到影響。

台南市交通局長王銘德表示，台南市鐵路地下化總經費新台幣293億6000萬元，中央負擔256億9000萬元，地方政府自籌36億7000萬元。

他說，因地上物拆遷未如預期，施工現場又發現遺構，但交通部仍就實際工程進度考量，在前瞻預算110年及111年共編列35億9500萬元，未來年度也將如實編列預算，不會讓預算編列影響實質工程進展。

南鐵工程抗爭延續9年多，沿線340戶只剩1戶拒遷，中工處7月23日清晨6時強制拆除，但因陳致曉和數十名社運人士強烈抗爭，中工處無功而返。

原本截至今年5月底，南鐵工程沿線有6戶拒遷，中工處6月執行首波拆除，拆掉1戶，接著7月21日執行第2波拆除前，經過溝通，其中4戶同意最慢9月下旬前遷移，全線只剩1戶拒遷。

鐵路地下化 陳致曉 社運

延伸閱讀

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：仍訂9月底取得用地

反南鐵東移自救會監院陳情 籲陳菊為人權伸張正義

中工處緩拆南鐵最後拒遷戶 7月取得用地計畫破滅

台南鐵路地下化今不強拆將持續溝通 警消撤離現場

相關新聞

民進黨雲林黨部喊「說好的幸福呢？」 雲林縣政府喊冤

「說好的幸福雲林呢？」民進黨雲林縣黨部今天召開記者會，公布天下雜誌縣市首長施政滿意度民調，指出雲林縣長張麗善從去年第13...

雲林6萬公頃農田水利總體檢 興修水利總動員

雲林農田水利會水路圳渠總體檢，水利會長洪國浩率水利團隊在立委協助下，近幾月來查勘超過百條農水路，且大興土木，施工改善已不...

大賣場人潮多 警消偕黃偉哲人形立板宣導「住警器」

藉著民間普渡習俗，民眾前往採買物資之機會，台南第2消防大隊官田消防分隊今天前往官田里大賣場進行防火宣導，除了宣導各項防災...

國慶煙火暖身！黃偉哲臉書公布「將軍火」市民許願卡司

台南夏日音樂祭「將軍吼」今年擠爆人潮，市長黃偉哲允諾加辦一場，台南市政府將在27日下午5點半，在將軍漁港加碼舉辦「將軍火...

鼓勵來嘉玩！嘉市10月再加碼1500萬搭配安旅專案

嘉義市政府為延續國旅熱潮，提振嘉義市旅宿業住宿率，活絡相關周邊產業，搭配交通部觀光局安心旅遊專案期間，再推出振興旅宿業者...

歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽備忘錄 合推低碳研發交流

歐洲在台商務協會(ECCT)今天與成功大學、「沙崙智慧創新產業聯盟」簽署合作備忘錄。商會理事長尹容表示，台南是推動綠能永...

盼「古都」傳承發揚成「鼓都」！歸南北極殿舉辦鼓藝賽

台南市鼓樂協會、歸南北極殿、芸逸鼓樂表演藝術團今天宣布舉辦「慶中秋-臺南市議長盃鼓藝錦標賽」，新豐高中太鼓社到場演出。主...

藍軍憂台南恐成棄置爐渣天堂 南市府：絕不掩護業者

台南市議會國民黨團近日接獲民眾陳情，指蔡英文總統最大金主郭再欽涉學甲爐渣案，環保局雖已要郭限期180天清除完畢，但為何不...

質疑為設計展藏錢！嘉市議會刪環保局409萬元

嘉義市議會今召開第10屆，109年第4、次臨時會，針對市府提出追加預算聯審，多名議員質疑環保局美化垃圾車等追加663萬餘...

雲林縣補幼教業者齊宣示 消弭不當體罰

雲林縣近來傳出補習班及幼兒園教師不當體罰事件，縣府今天邀集補教暨品保協會、幼兒教育發展協會及補習班、幼兒園業者，簽署體罰...

阿里山鄒族九大部落鄒年慶活動開跑 歡迎來做部落客

交通部觀光局嘉義縣阿里山國家風景區管理處與原住民鄒族九大部落，聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，上午在觸口遊客中心宣傳，10...

台南大專院生搭公車刷學生證 可享平日半價、假日免費

為鼓勵學生使用公共運輸，台南市交通局配合大專院校開學，擴大學生搭公車優惠，即日起，台南市17所大專院校學生只要持結合電子...

熱門新聞

他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

中央林口交流道改善方案 侯友宜怒：為何我現在才知道？

影／大智路通車了！盧秀燕：台中車站前、後站正式貫通

「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

林口龜山交通夢魘有解？侯友宜：三個月內協調地方意見

林口交流道改善 侯友宜批：評估為何我現在才知道？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。