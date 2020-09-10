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民進黨雲林黨部喊「說好的幸福呢？」 雲林縣政府喊冤

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
民進黨雲林縣黨部主委江宗保（中）、執行長林廉貴（右1）今天和雲林縣議員江文登（左2）、周秀月（右2）、斗六市民代表張宏銘（左1）召開幸福雲林記者會。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部主委江宗保（中）、執行長林廉貴（右1）今天和雲林縣議員江文登（左2）、周秀月（右2）、斗六市民代表張宏銘（左1）召開幸福雲林記者會。記者陳苡葳／攝影

「說好的幸福雲林呢？」民進黨雲林縣黨部今天召開記者會，公布天下雜誌縣市首長施政滿意度民調，指出雲林縣長張麗善從去年第13名掉至第16名，幸福城市更淪為最後一名，且最近舉辦數場縣政說明會狂送禮品，質疑縣府過度濫用公權力及行政資源；新聞處回應，這項調查10多年來，雲林縣排名一直是倒數1、2名，反問民進黨過去在雲林執政14年，「雲林幸福感提升了嗎？」「執政團隊是在整理10幾年的爛攤子」，請民眾多給團隊時間與包容。

「政施滿意度倒退嚕！」民進黨雲林縣黨部主委江宗保出示天下雜誌2020縣市長施政滿意度，直指雲林縣長張麗善排名自2019年第13名，驟降到第16名，不僅施政滿意度下跌，幸福城市調查結果，雲林縣2019年與2020年皆排名16，連續兩年拿下非六都的最後一名。

「幸福城市、各項指標熊尾名，踹共清楚！」江宗保說，非六都的16縣市「幸福城市」五大指標，雲林縣經濟力、環境力最後一名，施政力、文教力倒數第2、3名，「不但成績慘不忍睹，也沒有令縣民有感的政績，很多都是前朝所留下，政績立即反應在民調上」。

「是縣政說明會？還是撒錢說明會？」縣議員江文登抨擊，縣府近期頻到各鄉鎮市舉辦縣政說明會，每場次送出不同禮品，包括米粉、玻璃杯及環保袋等林林總總，如此花錢不手軟，質疑是花縣民納稅錢，也與縣府先前喊說財政拮据相違，「看來一切都是為了縣長連任鋪路」。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄親上火線回應，過去雲林縣13年來在前縣長蘇治芬、李進勇任內，天下雜誌競爭力評比，多數都在最後名次徘徊，張麗善縣長只有執政一年多時間，與縣府團隊一天當兩天用，是在整理與收拾過去留下的爛攤子，就是希望能夠翻轉雲林的命運，「請民進黨的民意代表不要有嘴說別人，沒嘴說自己！」

縣府新聞處長廖淑玲表示，縣府施政主軸「雲林上場」是張縣長與團隊努力的目標，也是雲林脫離困境的處方；透過經濟、產業、城鄉、教育、婦幼政策及醫療、長照、觀光文化等八大施政政策，要達到「為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路」五大目標。

廖淑玲說，執政團隊雖才上任一年多，但積極翻轉雲林命運，請民眾多給團隊時間與包容；縣政說明會禮品部分是各局處宣導品，並未浪費公帑採購；針對各種不同媒體民調，都是縣府施政重要參考，不論排名好或壞，縣府虛心受教，納入後續檢討精進。

民進黨雲林縣黨部召開記者會抨擊雲林縣政績吊車尾，縣府新聞處長廖淑玲回應，執政團隊是在整理收拾過去留下的爛攤子，請民眾多給團隊時間與包容。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部召開記者會抨擊雲林縣政績吊車尾，縣府新聞處長廖淑玲回應，執政團隊是在整理收拾過去留下的爛攤子，請民眾多給團隊時間與包容。記者陳苡葳／攝影

天下雜誌 民進黨 民調

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