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國慶煙火暖身！黃偉哲臉書公布「將軍火」市民許願卡司

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲臉書公布將軍吼加碼「將軍火」市民許願卡司。圖／取自黃偉哲臉書
黃偉哲臉書公布將軍吼加碼「將軍火」市民許願卡司。圖／取自黃偉哲臉書

台南夏日音樂祭「將軍吼」今年擠爆人潮，市長黃偉哲允諾加辦一場，台南市政府將在27日下午5點半，在將軍漁港加碼舉辦「將軍火」音樂節。黃偉哲今天在臉書公布市民許願卡司，也宣布將在當天施放15分鐘的煙火秀，為台南國慶焰火暖身。

黃偉哲在臉書貼文說，他在八月中的將軍吼音樂節現場，有允諾會再加辦一場，卡司也開放大家到偉哲的臉書、Ins及IG許願。今天宣布將兌現承諾，9月27日會在同樣的場地加辦「將軍火音樂節」！

卡司有：天團「八三夭」、五堅情中的新生代嘻哈天才「婁峻碩」與亞洲舞狼邱王子「邱鋒澤」，還有情歌天后「萬芳」、金曲新人獎入圍的饒舌怪物「莫宰羊」、超實力派創作女聲「魏嘉瑩」、饒舌電眼男神「派偉俊」、唱跳輕漾女團「PER6IX」，以及網紅DJ主持人「小龜」。

黃偉哲說，除演唱會外，也會搭配15分鐘煙火秀。歡迎市民朋友呼朋引伴、再次嗨翻濱海！

黃偉哲 煙火秀 網紅

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