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鼓勵來嘉玩！嘉市10月再加碼1500萬搭配安旅專案

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府今天宣布，搭配中央安心旅遊專案再加碼1500萬，鼓勵來嘉義市觀光、住宿。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府今天宣布，搭配中央安心旅遊專案再加碼1500萬，鼓勵來嘉義市觀光、住宿。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府為延續國旅熱潮，提振嘉義市旅宿業住宿率，活絡相關周邊產業，搭配交通部觀光局安心旅遊專案期間，再推出振興旅宿業者1500萬元補助計畫，自10月1日起至10月31日止，若經費用完則提前截止。

市府表示，本案為延續配合中央安心旅遊專案，針對自由行旅客住宿優惠活動再次加碼，來嘉義市住宿旅客折抵住宿費用500元（每人身分證編號限用一次），但旅客若在上一波安心旅遊專案補助中已申請使用過，本次無法再次申請。

市府指出，本案另針對旅行社規畫出團嘉義市團體旅遊，每人每日可補助500元，但須符合3個條件：在嘉市2天1夜以上之行程，行程至少包括嘉義市區3個「嘉義觀光旅遊網」景點；於嘉市住宿1晚以上；安排一頓午或晚餐在嘉市用餐，每家旅行社須以總公司名義申請補助，並以1000人次為上限。

中央防疫鬆綁後掀起一波國旅熱潮，透過安心旅遊專案及嘉市府加碼補助計畫，今年7月嘉市住宿率7成以上，使用房間數達3萬5000間，帶來觀光產值達1億6240萬元，嘉義市補助經費也於7月底用罄。

相關參加業者名單丶資訊，可到交通部觀光局安心旅遊專區查詢預約入住。

嘉義市政府今天宣布，搭配中央安心旅遊專案，10月再加碼1500萬，鼓勵來嘉義市觀光、住宿。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府今天宣布，搭配中央安心旅遊專案，10月再加碼1500萬，鼓勵來嘉義市觀光、住宿。記者卜敏正／翻攝

嘉義 旅行社

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