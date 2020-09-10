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歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽備忘錄 合推低碳研發交流
歐洲在台商務協會(ECCT)今天與成功大學、「沙崙智慧創新產業聯盟」簽署合作備忘錄。商會理事長尹容表示，台南是推動綠能永續發展的領導城市，這次簽約將推動與產官學各方合作、分享永續綠能、智慧科技等相關領域技術新知與交流，加深台歐合作共創雙贏。
簽約儀式由尹容與成功大學校長蘇慧貞、台南市副市長許育典代表三方簽字。身兼「沙崙聯盟」的蘇慧貞在簽約前介紹台南綠能產業發展現況，成大推動成立的沙崙智慧的產業創新聯盟，也將加強與歐洲商會商務與科技交流。簽約後立委何志偉主持低碳城市研討會，說明台南市在低碳綠能發展現況。
台南有273家綠能相關產業，今年綠電發電量可達2GW兩百萬千瓦。許育典指出，台南積極推動陽光電城、5G、自駕公車等綠能產業，展示台南市發展綠能、建立「智慧新都」的決心。
歐洲商會2013年至今持續舉辦「台歐低碳城市研討會」，每年吸引許多企業及專家與會。今年南下舉辦「歐洲商會與成功大學」、「歐洲商會與沙崙聯盟」簽署合作備忘錄儀式，肯定台南產官學推動低碳綠能的努力。
低碳城市研討會邀請歐商會員企業、成功大學、沙崙聯盟企業成員以及市府經濟發展局、環境保護局及交通局等代表出席演講，就低碳綠能、智慧運輸、循環經濟及智慧醫療等議題討論，共構產官學界的對話交流。
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