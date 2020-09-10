盼「古都」傳承發揚成「鼓都」！歸南北極殿舉辦鼓藝賽

台南市鼓樂協會、歸南北極殿、芸逸鼓樂表演藝術團今天宣布舉辦「慶中秋-臺南市議長盃鼓藝錦標賽」，新豐高中太鼓社到場演出。主辦單位邀請各界鼓藝團隊參賽，為鼓勵民眾參與，還推出「鄉親打卡送文旦」鼓勵民眾參加，希望傳承台南鼓藝促成「古都」成為「鼓都」。

協辦這次錦標賽的市議員許又仁表示，這次與在地新豐高級中學太鼓社等單位參與協辦，大家合力一同為文化、教育結合，促進地方藝術人文、觀光特色，進而推動鼓藝豐富在地文化。

歸南北極殿主委戴榮裕表示，提供場地讓喜愛打鼓的學子有舞台發揮，結合廟宇特色與文化藝術，也是歸南北極殿未來的目標，歡迎大家來參賽及觀賽。

許又仁表示，在新豐地區，各社區及學校單位鼓藝團隊不計其數，例如南關社區大學、中華醫事科大、新豐高中與歸仁、關廟國中、關廟國小與崇和、長興、虎山等小學、育仁幼兒園、育園音樂教室、關廟區元極舞協會、仁德區民安宮、永康區廣興宮、芸逸鼓樂表演藝術團等都有太鼓團隊。這次能在歸仁區舉辦這類的鼓藝錦標賽，不僅能促進當地文化與教育結合，也給在地團隊有個展現成果的機會，為了這次活動他還請專業人士設計製作了大型的玄天上帝Q版造型氣球，讓民眾拍照打卡。