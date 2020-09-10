秋後病菌蠢蠢欲動 空氣清淨機守護孩童健康

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市德高國小附幼獲捐贈空氣清淨機，提供更好的學習環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市德高國小附幼獲捐贈空氣清淨機，提供更好的學習環境。記者鄭惠仁／攝影

空氣品質的好壞及新冠肺炎和其他流行性傳染病的疫情，是開學後師長與家長最關心的話題。大盛實業董事長何傳來、總經理何嘉晟，今天捐贈空氣清淨機給德高國小附幼，提供乾淨無虞的室內空氣品質。

德高國小校長劉裕承表示，何嘉晟是德高國小校友，日前經任校長陳茂盛引薦，回母校走訪，聽到他提及對於學校防疫工作的現況及擔憂時，因大盛實業是美國百年家電品牌Lasko空氣清淨機的台灣南區總代理，空氣清淨機可以搭配冷氣機使用，並在密閉的空間裡，提供乾淨無虞的室內空氣品質，決定捐贈兩台空氣清淨機給幼兒園

市議員蔡旺詮相當關注學校室內空氣品質的相關議題，也曾到德高國小幼兒園關心幼童在密閉空調教室裡的活動及學習狀況；在未裝設前，何傳來先偕同蔡旺詮至德高國小會勘，評估教室環境後，發現從幼兒園開始試辦全面推廣，使用空氣清淨機來改善空氣品質，是非常可行的方案，也實踐企業力行公益的決心。

何傳來說，所捐贈的空氣清淨機是屬於吸頂式，可以安裝在幼兒園教室的輕鋼架天花板上，不但不會造成孩童在活動時被電線絆倒的危險，而且由智慧型微電腦控制，低噪音、省電、環保，具負離子清淨功能，可以有效過濾PM2.5等有害物質，為學生的肺部健康把關，給學生更舒適的學習環境。

捐贈儀式今天在蔡旺詮、教育局參議林谷達見證下舉行，傳來何表示，接著將捐贈空氣清淨機給東區復興國小，希望達到拋磚引玉效果，讓更多企業及善心人士，一起來關注空氣品質及流行性傳染病的防疫，為國家未來的小小主人翁的健康把關。

台南市德高國小附幼獲捐贈空氣清淨機，提供更好的學習環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市德高國小附幼獲捐贈空氣清淨機，提供更好的學習環境。記者鄭惠仁／攝影

空氣清淨機 空氣品質 幼兒園

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