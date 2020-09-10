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質疑為設計展藏錢！嘉市議會刪環保局409萬元
嘉義市議會今召開第10屆，109年第4、次臨時會，針對市府提出追加預算聯審，多名議員質疑環保局美化垃圾車等追加663萬餘元預算，是配合明年設計展，建議市府先重視垃圾車、回收車能準時、不讓民眾枯等，而非全車重新噴漆、美化。
市議員們相互討論後經主席張秀華宣讀，通過環保局對45輛垃圾車、32輛回收車噴漆預算253萬3400元，刪除409萬7600元美化費用。
市議員蔡榮豐、蔡永泉、蔡文旭等人，今天都對環保局垃圾車噴漆、美化預算提出質疑，認為預算是配合明年設計展。
蔡永泉直言，他每次倒垃圾若要倒回收，總是等不到回收車，必須多等30分鐘，環保局應該改善服務品質，不要讓市民為倒垃圾回收枯等，反追加預算做沒實質感覺的事。
環保局長蕭令宜說明，追加預算最主要是幫垃圾車、回收車補修、重新噴漆，因為垃圾車每天工作時間長，重噴漆、美化後可以提升市民觀感。
但多數議員不接受蕭說法，認為重新噴漆可以，但美化部分如果是為明年設計展，應該將錢直接編在設計展內，最終通過刪除409萬餘元美化費用。
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