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雲林縣補幼教業者齊宣示 消弭不當體罰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府邀集補教暨品保協會、幼兒教育發展協會及10多家補習班、幼兒園業者宣示體罰零容忍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府邀集補教暨品保協會、幼兒教育發展協會及10多家補習班、幼兒園業者宣示體罰零容忍。記者陳苡葳／攝影

雲林縣近來傳出補習班及幼兒園教師不當體罰事件，縣府今天邀集補教暨品保協會、幼兒教育發展協會及補習班、幼兒園業者，簽署體罰零容忍宣示書，縣長張麗善表示，保護兒少安全沒有灰色地帶，教育現場必須貫徹正當管教，杜絕體罰情事。

縣長張麗善、縣警局長顏旺盛、幼教協會理事長廖文秀、補教暨品保協會理事長陳修立及縣內10多家幼兒園負責人，共同宣示「體罰零容忍」。

張麗善指出， 依據教育基本法第8條第2項規定，「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之傷害」，為替代體罰措施，期校園及教師落實教育專業與正向輔導管教功能。

教育處長邱孝文表示，體罰不論基於任何理由皆不合法，即使家長同意，仍屬觸法行為；且體罰侵害學生身體自主權及人格發展權，不會因家長簽署同意書而免責。

社會教育科長李諺亮表示，8月中斗六ㄧ補習班老師不當體罰事件，已對補習班開罰6萬元，並協助受害童心理輔導；若教師不當體罰，損害兒少權益，將依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並提報短期補習班不適任人員認定委員會，認定1至4年或終身不得於短期補習班任教。

特殊教育科指出，8月底斗六小博士幼兒園教保員涉不當體罰一案已送行政處法制科審理；未來教保員不當體罰，經調查屬實，將依教保服務人員條例第12條認定為不適任教保服務人員，並依同條第4項規定辦理通報。

縣議員黃文祥提出，幼兒園及補教教師遴選制度應嚴加管理，從源頭管理教師的教學及情緒狀況；曾是幼教師的縣議員周秀月則表示，教師本應更具愛心和同理心，才能消弭不當體罰再發生。

幼教協會理事長廖文秀表示，各幼兒園將請園長、主任加強巡堂，並建立危機處理流程；教保員或職員情緒管控不當時將請暫離現場，同事間給予隨時協助、支持。

廖文秀說，協會除將開辦教保員情緒管理研習，幫助教保員找出情緒轉換方法，上周也已召集各園長成立關懷輔導團，從前端關心教師，需要關懷者也會隨時協助舒緩壓力。

雲林縣長張麗善（左1）、補教暨品保協會理事長陳修立（左1）、幼兒教育發展協會理事長廖文秀（右2）及教育處長邱孝文（右1）簽署體罰零容忍宣示書。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左1）、補教暨品保協會理事長陳修立（左1）、幼兒教育發展協會理事長廖文秀（右2）及教育處長邱孝文（右1）簽署體罰零容忍宣示書。記者陳苡葳／攝影

幼兒園 補習 幼教

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