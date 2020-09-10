阿里山鄒族九大部落鄒年慶活動開跑 歡迎來做部落客

交通部觀光局嘉義縣阿里山國家風景區管理處與原住民鄒族九大部落，聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，上午在觸口遊客中心宣傳，10月2日樂野產業節率先登場，12月5日逐鹿部落分享壓軸，場場精彩，安排網紅放送吸客，歡迎各地朋友來阿里山體驗「鄒年慶」獨特魅力。

宣傳會由鄒族男女青年朋友傳統狩獵舞蹈揭幕，逐鹿社區理事長莊莫俄主持，阿管處長馬惠達、文化觀光局長許有仁、阿里山鄉公所代表及部落代表，共同宣傳啟動。

鄒年慶是各部落特色活動，阿管處整合宣傳，樂野產業節（10月2-3日）先登場，接下來達邦愛玉季（10月9-11日）、生命豆季（10月30日-11月1日）、山美寶島鯝魚節（11月7-8日）、來吉感恩祭（11月14-15日）、茶山hufu涼亭節（11月28-29日）、新美苦茶油節（11-12月）及逐鹿分享節（12月5-6日）。

入秋氣候宜人，鄒年慶融合傳統與創新特色活動，讓遊客體驗阿里山動人部落之旅。另為展現阿里山嘹亮歌聲，秋節連假10月3日在樂野台18線縣62K處、雙十連假10月10日在達邦綜合運動場、11月7-8日及11月20-21日在山美達娜伊谷展演場，舉辦muni音樂季。

安排鄒族優秀團隊yupasuengi、tmayae、那麼古謠樂團、逐鹿表演藝術團、跳動山林、阿里山鄒族風笛表演藝術團及AM樂團等演出，邀請阿美族「太巴塱天藝文化表演藝術團」及泰雅族「傳源文化藝術團」共襄盛舉；聘金鐘金曲雙料歌王沈文程、風光入圍八項金曲獎號稱靈魂funk搖擺女聲阿爆、金曲創作歌姬戴曉君、新生代創作團體-Paliulius樂團，實力派創作男聲徹摩等金曲團隊接力開唱，唱響阿里山。