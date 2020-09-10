台南大專院生搭公車刷學生證 可享平日半價、假日免費

為鼓勵學生使用公共運輸，台南市交通局配合大專院校開學，擴大學生搭公車優惠，即日起，台南市17所大專院校學生只要持結合電子票證的「學生證」乘車，可比照市民學生卡享有乘車優惠，搭市區公車「平日半價、假日免費」，幹支線公車可享85折。

南市交通局長王銘德表示，交通局從105年起推出持市民學生卡搭乘公車享有專屬乘車優惠方案，提供高中職以下學生乘車折扣；大專院校現行雖可統一為學生申辦市民認同卡，但因目前還未開放大學生以個人名義單獨申請，讓部分大學生搭乘公車無法比照市民卡享有乘車優惠，實有不便。

王銘德說，為了鼓勵學生搭乘公共運輸，即日起配合大專院校開學，特別擴大學生搭乘公車優惠，轄內17所大專院校學生只要持結合電子票證的「學生證」乘車，可比照市民學生卡享乘車優惠，不只搭乘市區公車享「平日半價、假日免費」，搭幹支線公車除了原本的基本里程免費，還可享有85折的優惠，學生直接刷學生證就享有優惠，省去申辦市民認同卡的時間及手續。

王銘德說，學生只需要使用結合電子票證的學生證乘車即可享優惠，但如果大專院校發行的學生證是結合悠遊卡，例如成功大學、台南大學、交通大學台南校區及中華醫事科技大學，請學生先向學校洽詢進行卡片註記，才可享優惠。