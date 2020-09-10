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因應極端氣候！水稻香米新品種「台南19號」省水15%

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
水稻新品種「臺南19號」（左）較目前主要栽培品種「臺南11號」(右)，提早20天收穫，有助於節省灌溉水資源。圖／台南區農改場提供
水稻新品種「臺南19號」（左）較目前主要栽培品種「臺南11號」(右)，提早20天收穫，有助於節省灌溉水資源。圖／台南區農改場提供

台南區農業改良場歷經9年育成節水且早熟的香米水稻新品種「臺南19號」，並開發水稻「稻種披覆鐵粉直播技術」讓水田能兼顧農作物生產、生態保育與水資源永續！

台南區農改場表示，近年來氣候變遷改變降雨型態，導致臺灣缺水風險增加。目前水稻生產使用約44%之總體水資源。為了節省稻田灌溉水量，臺南區農業改良場與國立臺灣大學農藝學系合作，利用先進的分子標誌輔助選種技術，歷經9年的育種改良作業，育成可以節水又符合消費特色的早熟香米新品種「臺南19號」。

水稻「臺南19號」的生育天數比目前栽培面積最大的「臺南11號」品種減少約20天，可以節省稻田灌溉水量9∼15%，對水稻病害抗性穩定，米質優良、帶有芋香味，迎合消費市場需求，將為國內水稻節水栽培、有機栽培及特色米消費市場注入新氣象。

另外，臺南市官田區是著名的「菱角的故鄉」，採用菱角與稻米輪作方式耕種，創造水雉鳥等野生動物良好棲地。然而也因為田區濕軟的土壤環境，以及農地尚未重畫因素，導致農機具無法進入田區整地、插秧，因此農友因地制宜而採用直播方式種植水稻；但是卻因為稻種裸露土面，被水雉鳥等鳥類啄食，以及秧苗浮於田面生長不良等問題，造成農民很大的困擾及損失。

臺南區農業改良場為了減低農民損失並且兼顧水田生態機能，改良來自日本的「稻種披覆鐵粉直播技術」，將稻種披覆鐵粉後氧化生銹，鐵銹色稻種非但不容易被鳥類察覺，減少被啄食機會，也因為稻種變重，微沈沒於土面，無浮苗問題，兼顧稻田生產與生態保育，讓生產與生態永續共存。

臺南 直播 農民

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