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芳香體驗打開爺奶話匣子 延緩失智速度擁抱樂活

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林古坑樂智據點有許多失智長者，透過嗅覺刺激，喚起不少人回憶印象深刻的藥草氣味。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樂智據點有許多失智長者，透過嗅覺刺激，喚起不少人回憶印象深刻的藥草氣味。記者陳苡葳／攝影

「好久沒聞香」今年90歲老翁黃木陽，透過嗅覺刺激，依然可以說出記憶中的那股味道。雲林古坑樂智據點17位長者中，有三分之二患有失智，若瑟醫院中醫師黃柏銘說，失智症者透過「五感」刺激，有助於改善症狀，甚至延緩失智速度，此次南華大學花草遊戲社準備本土常見藥草，和古坑樂智據點長者一同搭乘時光去，找尋印象深刻的熟悉味道。

若瑟基金會副執行長王秀卿說，據點中的爺奶多以務農維生，因此園藝課程最受大家歡迎，「因為可以打開阿公阿嬤的經驗話匣子！」講到種植，長者們各個都是有豐富心得的老師。

南華大學花草遊戲社指導老師陳秋媛，帶領學生與長者互動，透過芳香植物體驗，九層塔、葱、八角、肉桂、檸檬等植物的懷舊氣味，拉近世代距離。

「這是九層塔！」76歲陳彩香說，這是人人最熟悉的味道，家常料理有它就很夠味；「好像是當歸？我年輕時燉補都會買這個，加多了會變苦」聞到熟悉的中藥材，黃木陽侃侃而談。

黃柏銘表示，感官刺激能喚醒長者對記憶中植物的印象，此次以芳香植物進行嗅覺體驗，可見阿公阿嬤不吝分享對某種植物的曾經回憶，在充滿自然香氛的環境中，也使他們放鬆，保持愉悅心情，有助提升參與度。

社工師呂怡惠表示，該據點成立2年，有三分之二長者有輕微失智，起初來到據點時症狀明顯，不僅無法久坐、從事動靜態課程，也較容易靜不下來；透過不斷進行園藝輔療、烹飪、健康促進及認知、藝術創作、歡唱音樂會等課程，許多爺奶已能融入一般生活情境，顯著延緩病程，獲得充實的生活感。

90歲老翁黃木陽即使年紀大，但對氣味辨識度仍相當敏銳。記者陳苡葳／攝影
90歲老翁黃木陽即使年紀大，但對氣味辨識度仍相當敏銳。記者陳苡葳／攝影

失智症 古坑 阿嬤

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