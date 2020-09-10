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農遊券衝一波！周六麻豆文旦節及台南假日農市文旦特賣

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
搶購正宗台南麻豆文旦把握這個周六及周日。記者吳淑玲／攝影
搶購正宗台南麻豆文旦把握這個周六及周日。記者吳淑玲／攝影

要買正宗的台南麻豆文旦， 把握這個周六及周日，麻豆區農會9月12、13日舉辦麻豆文旦節，現場有趣味遊戲拿獎金，還有最受歡迎的麻豆文旦展售會；台南市農會在森林路的假日農會（大東夜市）本周也推出文旦特賣，提醒農遊券還沒有使用的民眾，可到現場換兌購買。

麻豆文旦節9月12、13日在麻豆農會超市前舉辦，有推出文旦柚展售會，還有AR體驗競賽，祭出高額獎金，且有柚柚小學堂，萌文旦的拍照區送獎品，歡迎民眾揪團一起來參加玩遊戲拿獎金。

民眾只要拍照打卡或者上網取得「柚樂三倍券」，就可獲得扭蛋機或夾娃娃機的代幣，獎品有柚子清冰與農會精選禮盒等，而AR體驗競賽除有獎金，也藉遊戲讓消費者了解麻豆文旦產業文化。

受到農遊券加持，麻豆農會超市假日每天營業額都破百萬元，民眾購買文旦和相關產品大爆發。麻豆文旦採收已近尾聲，市售文旦1台斤約60至80元，與去年差不多，麻豆農會超市也有文旦專賣區。

台南市農會假日農市9月12及13日在假日農市（台南市林森路276號大東夜市）舉辦農特產品展售活動 ，本周有台南市農會文旦、新市區農會毛豆香腸、偉旲南瓜、大內果樹班木瓜為展售活動主題。

9月13日（周日）上午9點在台南市農會假日農市舉辦「2020台南蔬果節地產地消展售活動記者會」邀請台南市黃市長偉哲及農糧署南區分署到場與會，現場參與前100名可參加柚子套圈圈活動，除了展售當季蔬果文旦等農產品活動，還有免費文旦柚香稻禾壽司提供民眾品嘗。

台南市農會假日農市歡迎全國民眾（戶籍在新營區除外）換購農遊券！台南市農會供銷部精選120項農遊券換購組合產品，提供擁有農委會農遊券民眾現場換購或加價選購。農遊券換購時間：每周六、日上午08：30至下午15：30。農遊券換購截止時間：109年9月13日（日）下午15：30。

文旦 夜市 壽司

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