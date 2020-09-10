故宮南院不只展國寶 國家人權博物館作品11月移師南院

民進黨中常會昨天邀請「國家人權博物館」館長陳俊宏，以「人權價值的深化實踐與國際展望」為題專案報告，報告中提到故宮南院將舉行人權展，民進黨主席蔡英文推薦中常委到故宮南院看一看。故宮南院說，蔡總統所提的「兒童人權特展」，將在11月13日到12月13日，在一樓兒童創意中心展出，讓親子觀眾透過插畫展，認識兒童人權。

蔡英文說，今年6月她有到人權館參訪「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30周年主題特展，未來在故宮南院，她也推薦大家去那裡看一看、走一走，也請黨部評估在適當的時候，安排黨工參訪人權館，讓大家更加了解台灣人權轉變的歷史脈絡，以及「民主、自由、人權」的重要性。中常委蔡易餘感謝主席幫忙行銷故宮南院。

故宮南院為鼓勵兒童探索亞洲文化的多元性，在博物館一樓規畫佔地340坪，專屬於5-12歲學童的學習空間－「兒童創意中心」。中心內設有認識亞洲環形劇場及陶瓷、織品、茶文化、亞洲劇場等四個主題互動展示區及亞洲文化特展區。希冀透過多媒體互動裝置、DIY操作、遊戲體驗等方式，激發兒童的學習興趣，並與南院的展覽經驗產生互動與聯結。

故宮院長吳密察上任，讓南院不只是展出國寶及亞洲文物博物館，透過假日藝文、親子活動，以及無人機群飛科技藝術等多元活動吸客，年底又將人權展移到南院，去年入館人數突破百萬人，今年