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「菱雉菱」全聯上架！農友林丙火友善土地與水雉的感情

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農糧署南區分署長姚志旺（中）到官田菱角田鼓勵農友，請籲請消費者多多購買以有機友善耕作方式種植的菱角，也為保護環境盡一份心力。圖／南區分署提供
農糧署南區分署長姚志旺（中）到官田菱角田鼓勵農友，請籲請消費者多多購買以有機友善耕作方式種植的菱角，也為保護環境盡一份心力。圖／南區分署提供

台南官田綠寶田農場主林丙火憑著對家鄉農田的愛護與堅持，不使用化學農藥及肥料種植菱角，栽培田區除維護生態環境外，也給了水雉鳥安全的棲息復育場所，生產的菱角也獲友善環境耕作推廣團體財團法人慈心有機農業發展基金會審查通過，現在以「官田菱雉菱」品牌上架全聯！

林丙火說，因為對土地和水稚鳥的感情增加，也就回不去噴農藥的時代。

菱角以慣行噴藥的栽培方式最多一年能收成6次，友善耕作因不施用化學農藥及肥料，所以收成次數僅只有3次，林丙火堅持至今已有近8年時間都沒使用農藥耕作，雖然收入減少，但在耕作的過程中，他發現水雉的有趣生態，例如水雉為保護鳥巢，當人類接近自己的巢時，牠就會拍拍翅膀轉移人類的注意力，以免對巢造成威脅等行為，愈瞭解牠們就愈愛惜。

農糧署南區分署長姚志旺8月下旬到官田友善耕作菱角田走訪，碰巧看到水稚鳥小寶寶在學習走路，不慎從菱角葉上掉落水中，水稚爸爸奮力的啄救，小寶寶卻仍難逃被魚吞食的大自然法則，水稚爸爸呼叫的聲音仍言猶在耳，雖心生不捨，但也感謝友善耕作菱農以愛這片土地的心，提供水稚鳥棲息的環境。

姚志旺說，每年端午節後就是四角菱的採收季節，中秋節則是二角菱的收成季節，在台南市官田區，友善耕作的菱角田除了是農作，更是水雉鳥安全的棲息復育場所，希望消費者多支持友善耕作的「官田菱雉菱」。

從9月中旬起，消費者可以在全台100家全聯買到限量上架安全美味的「官田菱雉菱」冷藏菱仁，另帶殼菱角也會在中秋節前後由產地新鮮供貨，他呼籲菱角產季期間，在全聯就可以買到友善耕作的「官田菱雉菱」，消費者用行動愛護環境及保育珍貴的水雉。

農糧署南區分署號召消費者用行動愛護環境及保育珍貴的水雉。圖／南區分署提供
農糧署南區分署號召消費者用行動愛護環境及保育珍貴的水雉。圖／南區分署提供
台南官田林丙火夫妻堅持以有機友善耕作方式栽培菱角並提供水雉棲息場所。圖／南區分署提供
台南官田林丙火夫妻堅持以有機友善耕作方式栽培菱角並提供水雉棲息場所。圖／南區分署提供
農糧署南區分署表示，消費者從9月中旬起，可以在全省100家全聯買到限量上架安全美味的「官田菱雉菱」冷藏菱仁。圖／南區分署提供
農糧署南區分署表示，消費者從9月中旬起，可以在全省100家全聯買到限量上架安全美味的「官田菱雉菱」冷藏菱仁。圖／南區分署提供

水雉 中秋節

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