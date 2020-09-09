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海巡女蛙人吸睛嬌點 布袋商港海洋油汙災變演練生動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，穿潛水裝的海巡女蛙人成為吸睛嬌點。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，穿潛水裝的海巡女蛙人成為吸睛嬌點。圖／海巡署第四岸巡隊提供

嘉義縣政府為提升水體汙染事件應變能力，下午集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，穿潛水裝的海巡女蛙人成為吸睛嬌點，巾幗不讓鬚眉。

演練項目包括油汙染事故發生與通報、成立應變中心、油汙染攔油及汲油清理、災因調查賠償及應變會議，演練設定汙染範圍擴及河川及海洋的汙染情境，考驗演練團隊緊急應變能力及各應變單位合作默契。

演練模擬油罐車載運油品行駛布袋聯絡道路時，發生翻覆造成油品流入排水溝內，為預防油汙流入鄰近布袋商港及牡蠣養殖區，相關單位接獲通報後，立即在岸際及海域佈設吸油棉、索。

模擬海域實施填充式攔油索佈放過程中，4名工作人員不慎落海，第四岸巡隊隨即派遣2名女蛙人，穿著快速潛水裝備實施救援，展現海巡官兵訓練精良，以及河川與海洋汙染、跨縣市跨單位應變複合式演練成果。

此次海洋演練，海巡署中部分署首度以無人機空拋浮具，進行海難搜救操演，除汙染應變，也精進由海難引起複合型汙染事件應變能力，因地制宜採取應變策略，將汙染控制清理完成，降低環境汙染及漁業經濟損害，迅速解除危機。

環保局說，民眾如在海岸、海上或各河川水體，發現有船隻漏油或是其他不同形式油汙染情事發生，請在第一時間撥打公害陳情專線：0800066666或海巡署緊急服務專線118，相關單位將啟動應變機制，合力守護河川及海洋生態環境。

嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，過程生動逼真。圖／縣府提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，過程生動逼真。圖／縣府提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，海巡女蛙人成為吸睛嬌點。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，海巡女蛙人成為吸睛嬌點。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，過程生動逼真。圖／縣府提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」，過程生動逼真。圖／縣府提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」。圖／縣府提供
嘉義縣政府集結中央地方14個公私單位，在布袋商港舉辦「南區水汙染緊急應變協同海洋油汙染應變演練」。圖／縣府提供

海巡署 海洋汙染

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