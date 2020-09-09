秋節將近翁章梁化身糕餅師傅 行銷身障機構秋節禮盒

秋節腳步近了！嘉義縣若竹兒智能發展中心等4家身障機構，推出秋節禮品，縣長翁章梁化身糕餅師傅，與身障朋友一起手作蛋黃酥，呼籲大家用實際行動支持身障機構，踴躍採購有溫度、有愛心的秋節禮品。

嘉義縣精神康扶之友協會、嘉義縣若竹兒智能發展中心、嘉義縣身心障礙者聯合會庇護工場和嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場聯合推出秋節禮盒，產品有鳳梨酥、蛋黃酥、手工餅乾、紅豆蛋奶酥及阿里山高山優等烏龍手採茶，都是身障朋友結合在地農特產品，認真、用心製作的秋節禮盒，料好實在，美味可口。

翁章梁到若竹兒智能發展中心，在老師指導下，體驗搓麵皮、入饀、壓模和烘烤的手作過程，與身障朋友一起感受產品製程的用心與細心。翁說，「用心手作，月餅更有溫度，更圓滿」，疫情影響弱勢團體，身心障礙福利機構團體需要各界支持，愛心化為行動，優先選購身障機構的中秋禮盒、產品與服務，送禮還能做公益。