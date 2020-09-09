義竹鄉代會審查公所市場搬遷安全費 自救會旁聽抗爭
嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊安全堪慮，人口商機流失，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家給3個月搬遷期，本月底到期，公所編22萬元安全維護費，引起自救會不滿，下午鄉代會臨時會審預算，自救會旁聽抗爭，最後表決象徵性保留1元科目預算。
鄉代會11席朝野兩派對峙，在朝險勝在野派1席，下午代表會開議前，申請警方安全維護，面對自救會部分成員大聲說話，主席翁榮輝請警方維持秩序，2名制服員警進場坐後方引起非議。
公所提22萬元市場安全維護預算，打算月底攤商住戶搬離後，用安全設施圍住市場；代表劉俊毅等反對此預算，指公所無市場所有權，要求撤案，若強制圍住可能涉及妨害自由。
自救會召集人顏振益帶隊拿手舉牌、掛白布條說，市場由住戶攤商出資興建，公所無所有權，委託律師打官司維護權益；黃阿家說，6月底終止租金，市場安全堪虞又無消防設備，義竹位在地震斷層帶，市場老舊危險，限住戶攤商本月底搬遷完畢，編安全維護費圍住市場。
翁榮輝裁示保留1元科目說，「我支持公所做對的事」，交付表決，贊成、反對代表各半，翁舉手贊成，議決保留1元科目。另，針對重大鄉政建設都市計畫16號道路拓寬工程，中央及縣府補助2億多元墊付案，表決通過，讓到場旁聽反對拓寬住戶失望。
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