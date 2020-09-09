擔憂疫情 嘉義市教師施打流感疫苗意願暴增

嘉義市府自籌經費補助50歲以下高中職、國中小學教職員，免費打流感疫苗，今年因疫情影響，有意施打的教職員人數暴增，市議員戴寧表示，許多學校被分配到的劑量嚴重不足，希望市府衛生局能盡速提高公費疫苗名額。衛生局指出，今年公費疫苗經費是去年編列，要緊急買疫苗並不容易，目前正籌措流感疫苗，預計到施打率較低的縣市調撥。

戴寧說，以嘉北國小為例，50歲以下有意施打疫苗的人數約為53人，但只被分配到7人，學校今年因防疫工作全體動起來，老師也擔心稍有感冒，可能就不能來學校，市府衛生局去年有調查有意施打人數，作為今年施打人數的依據，但因疫情時空背景不同，不能再用去年的調查為依據，應該滾動政策。

嘉北國小校長趙季薇表示，因流感與新冠肺炎初期都是上呼吸道症狀，校內教職員擔憂初期無法分辨，因此有意施打疫苗人數是去年10倍以上，尤其國小老師在學校很難與學生保持社交距離，例如需要幫低年級學生餵食、穿衣服等，或是音樂課要吹直笛、帶合唱等難以戴口罩，透過打流感疫苗，希望保護學生。

民生國中校長陳明君說，受疫情影響，老師擔憂會影響學生，因此往年有施打疫苗的教職員約50人，今年暴增到90人。

市府衛生局指出，去年編列流感疫苗的總預算為727萬，總數為9萬9千劑，其中已有多買4千劑備用，去年調查50歲以下教職員有意施打人數為800人，但今年確實因疫情人數暴增，但流感疫苗不是想買就買得到，中央也回應若想多買恐怕有困難，不過會重新調查人數，作為今年編列預算的依據。