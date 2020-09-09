加碼台南 科技部5年投資60億拚5G研發

行政院通過「台灣5G行動計畫」後，中央及地方政府皆全力投入發展5G應用測試及服務，科技部未來5年將在台南斥資60億元投入5G研發，加大研發能量。

台南市政府經發局說，日前在市長黃偉哲指示，市府與5G設備、技術、終端應用業者及網路骨幹佈建等11個單位攜手合作成立「5G台南隊」，展開「5G垂直場域」應用技術測試。

昨科技部國家實驗研究院長吳光鐘代表科技部為台南捎來好消息；由國家高速網路與計算中心林錫慶副主任說明，表示未來將分別在台南兩大產業重鎮(沙崙智慧綠能科學城及南科園區)投入超過60億相關計畫經費。

黃偉哲說，感謝科技部願意在台南投入經費及資源，其中包含在南科規劃建置5G聯網中心及相關機房設備，在沙崙園區持續投入智駕車測試運行經費並辦理沙崙C區第二棟工程，及海底光纖纜線上岸後的路上纜線佈建事宜等，都將為南科及沙崙兩大產業發展引擎添滿更多能量。

未來也會吸引全球網路服務公司及國內網路伺服器製造與應用來台南合作，促進台南產學研技術與國際 5G 應用接軌，未來加上傳統產業轉型輔導升級及前瞻科技產業整合，加速台南轉型成為智慧科技新都。