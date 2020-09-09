台南史上首次辦國慶焰火 5最佳觀賞點曝光

2020國慶焰火將在台南安平漁光島施放，台南市政府特別規畫多場域觀賞，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場），主、副舞台都有表演節目，市府推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等5個視野佳的觀賞點，邀大家到台南與國同慶，欣賞絢爛煙火。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火是國家級的重要盛事，也是台南有史以來第一次舉辦，安平區腹地大，施放煙火地區不僅離市區近，又可看到煙火在水中倒影。今年適逢台南縣市合併直轄市10周年，市府也擴大慶祝，包括9月27日將在將軍漁港舉辦「音樂會及煙火秀」、10月1到4日中秋連假4天在新營南瀛綠都心將安排台灣傳統藝術、原民、藝陣、雜技團體等演出，一系列暖場活動為國慶焰火熱身。

觀光旅遊局長郭貞慧說，目前已整合包括可樂旅遊、易遊網、雄獅旅行社、漂鳥旅行社、家樂福旅行社、佳成旅行社、山富旅行社等7家推出12條套裝遊程販售中，遊程內容包含安平區、南區、新化區、北門區、將軍區、學甲區、仁德區、山上區等地景點，已彙整在市府國慶焰火官網提供民眾參考。

觀旅局也規畫多條具不同特色的米其林三星散步小旅行，國慶連假3天共開放21梯次，包括「府城歷史散步之旅-孔廟線、赤嵌線」，以安平歷史、海港風情及老街聚落景點規畫「安平獅饗曲」及「老街五四三」，以城市博物館為核心所規畫的「府城藝文踅街趣」散步路線、「五條港舊城漫遊」、「老屋老街老生活」，遊客可上網免費預約導覽。另外，台南也有許多在地美食小吃，包括牛肉湯、碗粿、各式虱目魚料理、鱔魚意麵等，值得遊客來一趟美食驚艷之旅。