3D自動量測種豬體型機問世 助養豬產業升級

行政院農業委員會畜產試驗所與工研院合作開發的3D自動量測種豬體型機今天啟用，種豬進入量測空間後15秒就能完成多項體型性狀量測，可大幅節省人力，並提高選種精準度。

畜產試驗所所長黃振芳表示，種豬產業為養豬產業的火車頭產業，有優良的種原供應網絡才能提升下游肉豬產業價值，種豬拍賣前需進行生長與繁殖性能檢定及基因測驗，並針對豬隻外觀進行體型及腳蹄評鑑，目前各項量測仰賴人工，不僅耗時且易產生人為誤差。

黃振芳指出，畜試所與工研院合作開發的3D自動量測種豬體型機，運用3D攝影機及立體影像判讀系統，將3D視覺感測技術應用於動物體型量測上，取代傳統人工量測，15秒內就能量測體長、體寬、體高、胸深、腰深、側體表面積及背體表面積等多項體型性狀。

他說，量測過程中不用以人力控制豬隻行動，可讓豬隻自由站立不緊迫，得到的數據也更精確，將這些數據進行數位化分析後，能改良台灣耐熱型種豬體型生長曲線，提高種豬部位肉量的選種精準度與肉豬產肉效率。

黃振芳表示，這台機器不只是台灣的第一台，功能也比國外現有的類似機器還要齊全，加上採用櫥櫃式模組設計，方便拆卸、搬運與組裝，可以視需要移動到不同場地架設。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，這套系統預計可在明年技術移轉至民間廠商，商品化後除了可應用在國內的種豬產業，也具外銷到其他國家的競爭力。

台灣區種豬產業協會秘書長劉桂柱表示，傳統以人工量測種豬體型耗費人力及時間，這套系統對節省成本可發揮很大的作用，對種豬產業有很大幫助，也有助於下游的養豬產業加速升級。