奇美醫還原3D仿真器官尊敬捐贈者 慰藉器捐大愛家屬

永康奇美醫學中心運用3D列印技術，將仿真的心臟、肝等器官，於手術後放回捐贈者體內，累積已有27例，讓器官捐贈者家屬心靈得到更多慰藉，深化宣導器官捐贈意義。

奇美醫學中心為配合衛生福利部推動全國器官捐贈風氣，即日起至本月11日在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓大廳，舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與回響。

奇美醫學中心醫療副院長暨大腸直腸外科主任田宇峯教授表示，奇美醫學中心自民國88年完成第一例器官捐贈移植手術，迄今已邁入第21年，器官勸募個案達兩百餘例。而照顧捐贈者家屬的心情也是首要任務。

他指出，奇美醫學中心從105年12月底開始，以玉米粉為原料，將3D列印技術應用於捐贈者身上，迄今已達27例，共96個器官(腎臟45個、肝臟26個、心臟21個、胰臟4個)，

奇美醫學中心社會服務部社會工作師林芳怡表示，器官捐贈工作是不斷向病人及家屬學習過程，透過不同病人與家屬的故事，豐富自己的生命經驗，也讓每一次的器官捐贈工作，因著過去與家屬的工作經驗累積，更貼近家屬需求，而病人及家屬往往都是我學習效仿的對象。

另外，透過與家屬建立緊密且正向的互動關係，讓從事器官捐贈工作感到有價值及成就感，而看到捐贈者家屬散發出的正向力量，以及簡單的一句感謝或是正向回饋，都可以讓我感到欣慰及獲得肯定的力量，並孕育持續努力下去的動力。