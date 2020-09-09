獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

台南市衛生局前任局長陳怡因為桃色風波去職，遺缺將由成大醫院現任國際醫療中心主任許以霖擔任，這項人事命令將在本周五宣布。

台南市長黃偉哲今天表示，成大是台南重要的醫學體系，由成大的醫師出任衛生局局長，相信具有代表性，未來希望在新冠肺炎等疾病的防疫上，與全民健檢等相關的健康事務上，可以發揮其長才。

49歲的許以霖上任後將成為全台最年輕的衛生局長，消息傳出後，各方都相當驚訝，還有人說「是不是搞錯了」

許以霖為急診外科醫師，成大公共衛生博士，曾任成大急診部急診外科主任、急診部副主任，專長為胸腔外科、胸腔暨重症專科、外傷科、重症醫學專科，對於外傷流行病學、國際醫療合作也有相當多研究。

許以霖長期投入國際人道救援工作，之前還曾出版「地球另一端的眼淚」，分享參與國際醫療的經驗與心得，還有許多親身經歷讓人感動的故事，被認為是一名「熱血醫師」

他過去受訪時曾表示，醫學院畢業後進入急診工作，每天忙碌讓他思索「這是我學醫真正想要的嗎？」後來聽到駐非醫療代表醫師連加恩的故事，讓他熱血沸騰，開始參與海外救援工作。