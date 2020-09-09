雲林居家檢疫男趴趴走 重罰30萬元
雲林縣一名男子上月自中國返台，應居家檢疫14天，卻被雲林縣北港警分局發現男子違反規定，深夜獨自外出到KTV找樂子，雲林縣衛生局加重開罰新台幣30萬元。
雲林縣北港警分局上月16日實施擴大臨檢，在北港鎮一間KTV店內，利用M-Police查獲一名男子為居家檢疫對象，警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰。
雲林縣衛生局長曾春美今天表示，這名男子上月自中國疫區返台，依規定須居家檢疫14天，上月16日遭警方查獲未依規定趴趴走，且惡意未帶手機出門，讓民政人員產生男子居家檢疫的假象。
衛生局指出，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，違反居家檢疫者可處10萬元以上、100萬元以下罰款，由於男子離開住所2小時以上，對於部分行蹤交待不清，因此加重開罰30萬元。
根據雲林縣衛生局統計，縣內目前居家檢疫人數逾100人，呼籲居家檢疫者務必遵守規範，別四處趴趴走，以免害人又害己。
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