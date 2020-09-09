台灣之光 嘉義酒廠玉山高梁獲國際大獎

台灣菸酒公司嘉義縣民雄鄉嘉義酒廠日前參與全球最具影響力的國際烈酒賽事之一，USC終極烈酒挑戰賽（ULTIMATE SPIRITS CHALLENGE）以玉山高粱酒八年甕藏帝雉款，獲得唯一世界百大的評審團大獎，嘉義酒廠表示，能打敗全球多家參賽酒款實屬不易，感謝國際肯定。

嘉義酒廠產品推廣中心主任王秉仁表示，台酒玉山高粱酒八年甕藏以傳統固態法發酵、固態蒸餾釀製，其酒體帶有嘉義酒廠特有的梅香，酒體甘潤細緻，層次感豐富，加上由知名畫家張克齊創作的帝雉主題酒瓶，是觀光客到嘉義酒廠參觀的必帶酒款。

王秉仁表示，USC終極烈酒挑戰賽從酒的香氣、口感、色澤等各方面進行盲測評鑑，並邀酒界權威機構和專業人士擔任評審，給評比最高的酒品最高榮譽評審團大獎，嘉義酒廠去年也曾以不同酒款獲得世界百大的評審團大獎，非常難得。

嘉義酒廠表示，白酒類獎項多年來皆是中國、台灣各大白酒品牌兵家必爭之地，新冠肺炎疫情氛圍下，不減報名數量，整體參賽件數再創新巔峰，嘉義酒廠生產的各款高梁，多年來堅持以純糧固態發酵、三蒸三釀、厚工熟陳的制酒工藝釀製好酒，成功讓國際見證台灣制酒技術的雄厚實力。

嘉義酒廠至今已有102年歷史，多年來以全台獨特固態發酵、固態蒸餾的釀造技術，先後研製玉山高粱酒及玉鶴再製酒系列產品30餘種，供銷國內外市場。