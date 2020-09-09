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港點師傅旅行15國 用台灣特色食材嘉義創作色香味美食
嘉義市耐斯王子飯店日前在飯店7樓，打造新品牌「THE NICE's 港點」，邀請港點料理50年經驗、曾到15國飯店掌廚的梁國權掌廚，提供道地港點及無國界點心；梁直言「不服輸」個性督促他持續學習，加上愛旅遊、流浪，每到一國工作就結合地方特色、創新食材，讓港點成為藝術創作。
65歲的梁國權說，父親是餐廳主廚，他從小被父親要求學廚，14歲到港點餐廳洗盤子、買菜、挑菜，邊看師傅料理邊學，23歲正式掌廚後，還曾到德、泰、菲等15個不同國家飯店工作，因為港式廚藝精湛，21年前受邀到台灣飯店服務。
他說，來台後曾任知名寒舍艾美酒店、吉品海鮮餐廳港點主廚，也曾在台中展店，每逢假期他就走訪台灣各地，品嘗在地美食，走訪台灣北中南大小漁港，驚艷台灣各地美食、客家料理、海鮮真的好吃，日前接受耐斯王子飯店邀請到嘉義展廚藝。
「烹調美食就是藝術創作！」梁國權強調，港點不僅要道地、美味，更要真材實料，像鮮蝦燒賣皇選用的蝦仁及內餡，就是台灣海鮮；他還以大甲芋頭，製作美感、口味都一極棒的「大甲芋頭酥醜小鴨」，讓饕客從上菜就充滿驚奇，享受視覺美感、不知如何動筷，入口更能品嘗外酥、內軟的芋香口感。
梁國權說，香港人口味較重，港點呈現濃香特色，像道地混醬腸粉是香港人常吃的飲茶點心，他透過廚藝技巧保留原味，但口感更清爽、外面吃不到；酥炸蘿蔔絲卷看似簡單，但餡料不加調味，嘗得到蘿蔔絲清甜，還以嘉義在地青江菜設計素食腸粉，要讓饕客們口齒留香、回味無窮。
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