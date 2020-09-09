國內蒜價飆漲 農糧署說產季末加上國外蒜未過檢疫所致

國內蒜價從今年7月中開始飆漲，農糧署上午表示，進口大蒜因受肺炎疫情影響，國內業者驗貨人員無法赴國外點貨，以致被檢疫局發現帶土情形嚴重，而無法進關，導致蒜源少，無法滿足需求，價格才會狂飆；目前進口批發價1公斤約250元，國產1公斤約300元，比以往漲了近3倍。

農糧署作物生產組長陳立儀指出，蒜農要在9、10月種下後，要到隔年清明左右才會收成，過去業者會前往西班牙、埃及進口大蒜彌補空窗期；不過今年開始全球受新冠肺炎疫情影響，業者無法出國赴產地驗貨，造成國外業者在整理大蒜時不完全，造成帶土情形較多，加上台灣進口檢驗標準提高，才會檢疫不過關。

陳立儀並說，國內大蒜種植約4300公頃，產量7萬5000公噸，每年本土蒜約從7月開始耗盡，但今年逢疫情，一方面檢疫局為防範疫情，提高檢驗標準，使得國外蒜進口合格率不高，加上國際流傳吃大蒜可以加強免疫力，抵抗病毒，造成國內外的需求量增加，不只國內蒜價飆漲，連國際蒜價也漲，才會讓供給量缺口大，出現量少價揚情形。

農糧署表示，目前適值大蒜種植期間，為穩定大蒜產銷及價格波動，目前訂合理種植面積4300公頃，針對面積及品質較不穩定的產區，呼籲適度減種1成，勿擴大面積，以確保來年收益。