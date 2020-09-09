民雄大士爺祭結合封街夜市 預估3天吸引40萬人潮

嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，普度活動結合廟旁封街夜市湧入大量人潮，現場人山人海，預估3天將吸引40萬人參與，今天下午4點也將舉辦放水燈活動，縣長翁章梁邀民眾參與。

翁章梁表示，民雄大士爺祭是全台四大普度之一，每年農曆7月，全國各地信眾齊聚民雄祈求平安順遂，歡迎大家一同參與百年傳統紙糊的「大士爺」金身開光儀式、放水燈、普渡及火化大士爺等科儀，也可參與好神演藝、防疫線上普度及趣味看牲等創意宗廟活動，在大士爺保佑下早日度過後疫情時代。

嘉義縣政府表示，今年度突破以往辦理形式，邀眾多歌手熱力開唱，10日蘭盆盛會當日邀曾至東歐、德國等地表演的捏麵達人巫俊德，透過仿造大士爺廟觀音像的觀音麒麟，及各式動物水果造型的作品，一起祈福，活動結束後也開放民眾索取。

嘉義縣政府表示，活動辦理期間，民雄鄉嘉81線及嘉106線等路段雙向車道封閉，周邊也將進行交通管制，造成不便，敬請見諒，縣府提醒，參與3天現場活動，一定要配合勤洗手、戴口罩及保持安全社交距離，詳細活動資訊請上嘉義縣文化觀光局官網或嘉義好神粉絲專