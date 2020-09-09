快訊

直播／英疫苗現不良反應、國內連六或+0 指揮中心14：00說明

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民雄大士爺祭結合封街夜市 預估3天吸引40萬人潮

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，預估3天將吸引40萬人參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，預估3天將吸引40萬人參與。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，普度活動結合廟旁封街夜市湧入大量人潮，現場人山人海，預估3天將吸引40萬人參與，今天下午4點也將舉辦放水燈活動，縣長翁章梁邀民眾參與。

翁章梁表示，民雄大士爺祭是全台四大普度之一，每年農曆7月，全國各地信眾齊聚民雄祈求平安順遂，歡迎大家一同參與百年傳統紙糊的「大士爺」金身開光儀式、放水燈、普渡及火化大士爺等科儀，也可參與好神演藝、防疫線上普度及趣味看牲等創意宗廟活動，在大士爺保佑下早日度過後疫情時代。

嘉義縣政府表示，今年度突破以往辦理形式，邀眾多歌手熱力開唱，10日蘭盆盛會當日邀曾至東歐、德國等地表演的捏麵達人巫俊德，透過仿造大士爺廟觀音像的觀音麒麟，及各式動物水果造型的作品，一起祈福，活動結束後也開放民眾索取。

嘉義縣政府表示，活動辦理期間，民雄鄉嘉81線及嘉106線等路段雙向車道封閉，周邊也將進行交通管制，造成不便，敬請見諒，縣府提醒，參與3天現場活動，一定要配合勤洗手、戴口罩及保持安全社交距離，詳細活動資訊請上嘉義縣文化觀光局官網或嘉義好神粉絲專

頁 https://www.facebook.com/Chiayigoodgod。

嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，預估3天將吸引40萬人參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，預估3天將吸引40萬人參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，預估3天將吸引40萬人參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，預估3天將吸引40萬人參與。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 放水燈

延伸閱讀

加速建管審照便民 嘉義縣培訓城鄉經理人擴大鄉鎮服務

民雄大士爺祭正式登場 一連三天慶典超精彩

回響／因疫缺工問題 翁章梁：嘉縣府助過度期聘本國勞工

民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街 祈福遶境熱鬧滾滾

相關新聞

影／民意堅決反對 台南後壁萬頭養豬場緊急喊卡

台南市後壁區賴姓豬農申請在當地興建規模萬頭大型養豬場，地方憂心衍生臭味衝擊當地環境，50多名居民上午前往現場，表達堅決反...

國內蒜價飆漲 農糧署說產季末加上國外蒜未過檢疫所致

國內蒜價從今年7月中開始飆漲，農糧署上午表示，進口大蒜因受肺炎疫情影響，國內業者驗貨人員無法赴國外點貨，以致被檢疫局發現...

民雄大士爺祭結合封街夜市 預估3天吸引40萬人潮

嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天登場，普度活動結合廟旁封街夜市湧入大量人潮，現場人山人海，預估3天將吸引40萬人參與，今天下午4...

台南推國產豬牛標章公家熱、商家冷 安平只8家申請

台南市政府為讓民眾買得安心、吃得安心，超前布署推出國產豬牛標章，不過商家反應冷淡，申請家屬少。安平區目前只有8家申請，區...

學甲動保園區爭議 黃偉哲：若反對不一定要收容流浪犬

台南市政府預計在學甲第六公墓設置動保教育園區，可收容800隻流浪犬，引起部分在地居民強烈反彈，台南市長黃偉哲今在議會答詢...

影/難得一見！台南展出跨越157年古文書契

2011年台南監獄將一批300多件的古文書契，送往國家檔案局收藏，經研究發現，竟然是國內相當少見，針對一個地區，長達15...

大猩猩出沒！官田遊客中心展出「嘉義鐵孩子」動物藝術

西拉雅風管處台南官田遊客中心推出由嘉義鐵孩子劉銘傳老師策畫的「西拉雅來一夏生活器具變身」特展，將藝術結合環保，由回收場的...

台南藏金閣典藏傢俱館要開幕了 公益拍賣捐家扶

台南市環保局藏金閣典藏傢俱館將於12日上午9時40分開幕。典藏館所珍藏的再生家具已有50年的歷史，為讓民眾感受與這塊土地...

嘉大與林務局合作培育林業人才 推虛擬實境等教材

嘉義大學農學院與林務局嘉義林區管理處為培育國產材生產實務，強化木材收穫與加工專業科技人才能力，推廣國產材開發利用，林管處...

古物彩繪防修過頭 文資局逐步建立保存系統

國內近年重視古蹟修復，觀念漸修正，其中像是彩繪類過往經常有「修過頭」、「修得太新」等爭議，目前文化部文化資產局保存研究中...

彩繪修復角度走訪老廟 學童：感覺很不一樣

為了讓文化保存的觀念向下扎根，文化部文化資產局今年挑選全台12所國小，讓學童走訪學校附近的古老寺廟，並在專家帶領下，認識...

喜見斗六文旦封櫃 陳吉仲：今年外銷可望突破5千噸

農委會主委陳吉仲昨天與立委劉建國促銷雲林斗六文旦參加外銷封櫃儀式，國內企業、各大超商與量販店共同促銷，把台灣優質又安全的...

熱門新聞

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

最新民調盧秀燕進步 藍綠議員有話說

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

國小旁燒稻草師生上課「烏煙瘴氣」 消防局急制止

屏東火車站少700個機車停車位 令機車族困擾

今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。