台南推國產豬牛標章公家熱、商家冷 安平只8家申請

台南市政府為讓民眾買得安心、吃得安心，超前布署推出國產豬牛標章，不過商家反應冷淡，申請家屬少。安平區目前只有8家申請，區公所今天上午在安平最具代表性的小吃「周氏蝦捲」，貼上標章，希望發揮領頭羊角色，帶動效應。

台南北區知名飲食店多，許多都是觀光客必到之處，特別是安平路沿路，更是知名小吃雲集，台南市政府因應明年元月起開放美國豬牛肉進口，超前布署，推動國產豬牛肉標章政策，並呼籲餐飲業、食品業、通路商、加工食品商向公所提出申請。

連日來各區公所都賣力請業者能提出申請，但業者反應冷淡，安平區目前僅有8家申請，南區申請的店家也是寥寥無幾，公所人員表示，拜訪時有店家表示工作忙，沒時間申請；也有店家認為不重要，不感興趣。

有飯店業者向公所表示，飯店不能使用溫體豬牛肉，都是使用冷凍，而冷凍肉品也都進口，雖想申請來掛保證，讓消費者安心，卻也沒法申請。

北區區長賴青足表示，正努力持續鼓勵及輔導店家申請，因周氏蝦捲是安平具代表性的店家之一，因此今天先在周氏蝦捲總店貼國產豬牛肉標章，希望起帶頭效應。周氏蝦捲董事長周志豐表示，周氏蝦捲1天使用500公斤豬肉，不使用含有任何化學成分的肉類，希望透過標章申請，讓消費者更安心。