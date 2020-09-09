學甲動保園區爭議 黃偉哲：若反對不一定要收容流浪犬

台南市政府預計在學甲第六公墓設置動保教育園區，可收容800隻流浪犬，引起部分在地居民強烈反彈，台南市長黃偉哲今在議會答詢時承諾，如果與地方溝通後，地方仍反對，那建築物不一定要收容流浪犬，可以作為倉庫、遊客中心等用途。

今天台南市議會臨時會進行二、三讀會，國民黨議員李文俊建議，學甲動保教育園區可以先施作公園，先別收容狗。無黨籍議員黃麗招也說，市府已經爭取到經費，可以先做公園，市長應說清楚講明白，讓學甲鄉親安心。

黃偉哲表示，議會9月3日的「學甲動保園區示範區現況報告」結論是要市府多聽取地方意見，所以市府會再與地方多溝通。黃說，地方需要建設，大多數人都不反對興建動保園區，但地點可能尚未與地方談妥，因此市府會經過地方許可、溝通，綠美化會利用中央經費施作；若未來溝通後，地方仍堅持不收容流浪動物，就不一定要收容，可以做動物保護相關業務，改作倉庫、遊客中心，這是對地方的尊重。

無黨籍議員陳昆和說，動保園區預計設在學甲，市府稱現在鑽探可行性評估是前置作業，但對地方鄉親來說是市府已經選址了，拿經費來規畫，沒有進行溝通就做所謂的「前置作業」，要求市府務必要讓居民清楚知道所有程序，並多選址評估。