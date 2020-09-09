影/難得一見！台南展出跨越157年古文書契

2011年台南監獄將一批300多件的古文書契，送往國家檔案局收藏，經研究發現，竟然是國內相當少見，針對一個地區，長達157年，跨越清、日治時期，所有的文書契，其中記載了許多後世從未曾發現、當時有趣的契約行為，目前正在台南文創PLUS展出，難得一見。

台南市文化局今天舉辦展出開幕記者會，有趣的內容吸引了許多台南文史界的專家。展期將進行到10月4日。

之所以會有這項展出，主要是嘉義大學應用歷史系助理教授吳建昇，研究過程中發現當年台南監獄曾經將這批文書送到檔案局收藏，內容讓人驚艷，找上台南市文化局，不僅舉辦特展，同時還將研究成果匯集成書。

「清代府城馬兵營、小西門古文書契特展」是從三百多件中挑選出13件最具特殊性的古文書契，以大圖輸出古文書契方式展出。

吳建昇指出，在日治初期的1900年，日人為興建台南監獄、台南神社、台南地方法院及相關宿舍等公共建築，強制收購了台南府城西南一帶的土地，這些土地包含馬兵營、小西門、下太子廟、莊雅橋、保和宮等地方，連帶也保留下300多筆的古文書契，其中除了地契，還有店舖的買賣、向寺廟的質借、同僚之間的金錢贊助等，許多都是過去研究古文書契當中不曾見過的。

當時日人迫使當地居民遷居他處的強制作為，《台灣通史》亦有記載，作者連橫家族（前副總統連戰家族）7代世居馬兵營，在家族遭強制遷離後，曾無奈寫下：「改隸後，余家被毀，乃居西城之外。」這批古文書契就見證了此段歷史的發展。