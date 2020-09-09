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影／民意堅決反對 台南後壁萬頭養豬場緊急喊卡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
養豬場預定地尚未整地。記者謝進盛／攝影
養豬場預定地尚未整地。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區賴姓豬農申請在當地興建規模萬頭大型養豬場，地方憂心衍生臭味衝擊當地環境，50多名居民上午前往現場，表達堅決反對，經市議員張世賢、李宗翰後壁區長翁振祥等人居間協調，賴點頭放棄，事件暫時落幕。

這處養豬場落腳在後壁區上茄苳一處農田，面積約有1甲多，1年多前賴向台南市政府農業局申請，農業局態度謹慎，迄今未過關。

50多名居民今上午8點多在里長黄崑茂帶領陸續來到現場，白河警方動員30多名警力戒護，居民舉著抗議白布條寫著「寧願不吃豬肉，也不願天天聞豬屎味」，表達堅決不歡迎立場。

黃崑茂表示，如果讓養豬場建置完成，以後臭豬屎尿味隨風四處飄散，里民就必須要天天忍受聞臭豬屎尿味的痛苦，除了地價會一落千丈，更影響身體健康。

里民說，上茄苳里有四百多公頃農田，農作物面積環繞整個社區，嘉南大圳也沿線經過，還有小南海風景區，清澈無汙染的灌溉用水源，此地真的不適合設養豬場。

80歲賴姓農民說，以前居民較沒環保意識，讓幾個養雞場設立，但至少離社區有段距離，如今要來蓋養豬場的地點卻緊臨社區住戶，他們非常不能接受。

後壁區長翁振祥、台南市議員張世賢、李宗翰等人上午也來關切，居間協調後，賴姓豬農點頭放棄。

賴姓豬農也無奈說，現場迄今尚未整地，僅有噴灑除草劑，居民聚集來抗爭，自己也一頭霧水，既然地方有疑慮，未來會再另找合適地點申請。

台南後壁上茄苳里居民反對養豬場將進駐，上午拉白布條反對。記者謝進盛／攝影
台南後壁上茄苳里居民反對養豬場將進駐，上午拉白布條反對。記者謝進盛／攝影
台南後壁上茄苳里居民反對養豬場將進駐，台南市議員張世賢（藍色背心）、李宗翰（中）到場聲援居民。記者謝進盛／攝影
台南後壁上茄苳里居民反對養豬場將進駐，台南市議員張世賢（藍色背心）、李宗翰（中）到場聲援居民。記者謝進盛／攝影
台南市議員張世賢到場關切。記者謝進盛／攝影
台南市議員張世賢到場關切。記者謝進盛／攝影

養豬場 南海 白河

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