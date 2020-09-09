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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

故宮南院對面長榮文苑 融入國寶設計元素推出月餅禮盒

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣故宮南院對面，4月新開幕的長榮文苑酒店，搶攻中秋送禮商機，推出「蘭田明月」限量中秋禮盒。圖／長榮文苑提供
嘉義縣故宮南院對面，4月新開幕的長榮文苑酒店，搶攻中秋送禮商機，推出「蘭田明月」限量中秋禮盒。圖／長榮文苑提供

秋節腳步近了！坐落嘉義縣故宮南院對面，4月新開幕的長榮文苑酒店，受惠疫情解封，遊客大幅成長，住房率提高，為搶攻中秋送禮商機，推出「蘭田明月」限量中秋禮盒。

長榮文苑酒店說，「蘭田明月」限量中秋禮盒，每盒售價880元，內含蛋黃酥（奶黃、肉鬆各三入）及土鳳梨酥四入，「蘭田明月」禮盒，以嘉縣花玉蘭花為主要設計靈感，並將國寶青花瓷繁複紋飾，融入到花葉形之中，傳遞出玉蘭花田映明月，文苑獻禮慶中秋的團圓意象。

台式月餅多層口感是許多饕客最愛，嘉義長榮文苑酒店推出兩款蛋黃酥豐富消費者味蕾。濃郁飽滿、綿而不膩的奶黃餡料，搭配鮮香味美的鹹蛋黃，濃香軟郁，讓您每一口都能嚐到鹹甜融和的滋味。

肉鬆蛋黃酥添加嚴選豬後腿肉製成豬肉脯，鹹甜口感與酥香外皮的完美結合；鳳梨酥是將酸甜清爽的土鳳梨內餡，包覆金黃餅皮中，外表色澤鮮亮搭配濃郁的果香內餡，適合搭配舉世聞名的阿里山高山茶一同享用。

禮盒提袋運用渲染效果，搭配藍、霧金色系呼應故宮南院傳統水墨畫之「濃墨」、「飛白」及「渲染」三種筆法之建築概念，中秋禮盒也可使用振興三倍券消費。

即日起預購，單筆訂購10盒以上享95折優惠，滿20盒以上再享台灣本島同一地點免費宅配。訂購專線（05）366-9955，更多優惠詳情可至官網查詢www.evergreen-hotels.com。

嘉義縣故宮南院對面，4月新開幕的長榮文苑酒店，搶攻中秋送禮商機，推出「蘭田明月」限量中秋禮盒。圖／長榮文苑提供
嘉義縣故宮南院對面，4月新開幕的長榮文苑酒店，搶攻中秋送禮商機，推出「蘭田明月」限量中秋禮盒。圖／長榮文苑提供

中秋 鳳梨酥 故宮南院

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