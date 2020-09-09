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大猩猩出沒！官田遊客中心展出「嘉義鐵孩子」動物藝術
西拉雅風管處台南官田遊客中心推出由嘉義鐵孩子劉銘傳老師策畫的「西拉雅來一夏生活器具變身」特展，將藝術結合環保，由回收場的不鏽鋼鐵器，改造成一個個可愛的裝置藝術，即日起至10月31日止於官田遊客中心展出，邀請遊客一起來猜猜看這些可愛的動物們是利用什麼廢棄的不銹鋼器具打造的！
西拉雅風管處表示，策展人劉銘傳50歲從製作廣告看板退休後，到回收場撿不鏽鋼鐵器，改造成一個個可愛的裝置藝術，將藝術節結合環保，以廢料製成作品，希望大小朋友透過近距離的互動一同感受鐵雕藝術帶來的力與美，不僅僅只是看展，更能夠傳遞愛物惜物的教育意涵。
官田遊客中心占地廣達11.2公頃，整體建築以西拉雅族色調加入嘉南平原地形地貌意象設計，戶外景觀區坐擁一整片遼闊大草原，成群出沒的梅花鹿，希望呈現出早期在嘉南平原的意象，刻畫出當時的文化與自然風貌；草原另一邊是由葛萊美獎設計大師蕭青陽操刀，乘著祝福降臨西拉雅的許願鶴—幸福翔起，當Q萌小鹿遇上純白許願鶴，成為草原上最吸睛的地景藝術美景，更是時下最夯的IG打卡聖地。
西拉雅管理處最近也陸續推出一連串精采豐富的系列活動，包含9月12日即將在官田遊客中心開唱的西拉雅音樂祭，超強卡司席捲而來；10月25日在走馬瀨農場舉辦一年一度的西拉雅趣飛車「無動力造型車」大賽，賽事總獎金高達45萬，前35隊報名還有5千元交通補貼，報名只到9月21日截止，有興趣的朋友們趕緊報名！
此外，串聯官田遊客中心及八田與一紀念園區的官田小旅行也開始報名，歡迎大家一起來趟米其林深度旅行。好康再加碼，現在追蹤西拉雅官方IG「TRAVELSIRAYA」或與「西拉雅 來一夏生活器具變身」拍照打卡即送精美小禮物（限平日兌換，數量有限換完為止）
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