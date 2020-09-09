台南藏金閣典藏傢俱館要開幕了 公益拍賣捐家扶

台南市環保局藏金閣典藏傢俱館將於12日上午9時40分開幕。典藏館所珍藏的再生家具已有50年的歷史，為讓民眾感受與這塊土地的的連結，各展間擺設家具並輔以說明卡，一目了然年代、材質等訊息。現場設有視聽室，可透過藏金閣影片簡介，了解建館及資源回收活動訊息。

開幕當天有公益拍賣，商品為1座40年代檜木倒吊式菜櫥及1輛腳踏車王，檜木菜櫥為家庭訂製款，上兩層可以放菜，櫃門上有工藝精細的雕飾，底座凸出圍欄佐木珠雕飾，作為擺放熱菜或飯架用途，功能性與收藏價值極高。

腳踏車王為捷安特Liv系列鋁合金車款，搭配SHIMANO 21段變速系統，該車用在休閒通勤都相當適合，低斜跨車身設計，即使身材較嬌小也能駕馭。現場公益拍賣兩樣物品金額，將捐贈給家扶基金會南台南家扶中心。

環保局長謝世傑說，這次家具拍賣主打商品另外還有兩座50年代檜木斗櫃、三件檜木聞香瓶、多輛物超所值的腳踏車，更推出檜木存錢筒、檜木杯墊、檜木置物盒等眾多檜木平日賣商品及檜木拍賣商品，歡迎大家來觀選購。