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又為前瞻而前瞻 政策爛尾樓還不夠多嗎？

嘉大與林務局合作培育林業人才 推虛擬實境等教材

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義大學農學院與林務局嘉義林區管理處希望培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院與林務局嘉義林區管理處希望培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供

嘉義大學農學院與林務局嘉義林區管理處為培育國產材生產實務，強化木材收穫與加工專業科技人才能力，推廣國產材開發利用，林管處提供奮起湖30公頃林地，給嘉大團隊進行森林經營計畫，並實地拍攝林木「伐、造、集、運、貯」等程序，剪輯成教學影片及虛擬實境的數位教材，培育林業專業人才。

嘉大農學院長林翰謙集合木質材料與設計學系、森林暨自然資源學系、資訊工程學系及數位學習設計與管理學系等跨領域團隊合作，建立一套數位式教材及E化學習平台，提供學習者自我引導學習力。

林翰謙表示，奮起湖30公頃林地進行森林經營計畫，從每木調查、伐採、檢尺及運材等測計疏伐規畫，再經由製材、貯木及乾燥到實木產品設計等，建立國產材科技實務學習專業教材。

目前有3公頃林地進行不同的疏伐方式，實地拍攝林木收穫「伐、造、集、運、貯」五項程序，並以教育實務為目的，剪輯成具有教育義意的教學影片，為讓影片教學內容更為豐富，搭配實境科技進行數位教材設計與開發，讓學習者在進入林場前，體驗極具林場感的數位模擬實境。

嘉義林管處張岱處長表示，透過國產林木收穫實務教育導向的建置，讓林業相關科系學生與從業人員透過數位化教材與影片的學習，傳承國產材生產教育，緩解目前林業從業人員的斷層與傳承林業技術，作為森林永續經營及木材利用推廣教育新契機。

嘉義林區管理處提供所屬林班地場所的實務操作，建構國產材生產教育影片及虛擬實境的數位化教材，可實質培育林業實務及專業科技人才能力，並連結科技發展與林產實務多元學習之目的。

嘉大指出，台灣林業生產逐漸復甦下，從事林業的匠人能重拾伐木工具在森林裡自由穿梭，讓台灣的森林充滿人氣與朝氣，透過教材的編撰，推廣森林經營的優點與環境資源的珍貴，使林業從事人員能與森林共同永續依存，讓台灣木材產業能蓬勃發展。

嘉大農學院林翰謙院長（左）希望透過森林經營計畫，培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供
嘉大農學院林翰謙院長（左）希望透過森林經營計畫，培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供
嘉大農學院林翰謙院長（左）希望透過森林經營計畫，培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供
嘉大農學院林翰謙院長（左）希望透過森林經營計畫，培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院與林務局嘉義林區管理處希望培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院與林務局嘉義林區管理處希望培育林業專業人才。圖／嘉義大學提供

嘉義 奮起湖

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