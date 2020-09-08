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垃圾不分類！男子還怒嗆清潔隊員「我有繳稅」 下場曝光

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
男子丟保麗龍上垃圾車，還嗆清潔隊員。圖／取自臉書
男子丟保麗龍上垃圾車，還嗆清潔隊員。圖／取自臉書

繼日前台南市垃圾車清潔隊員遭人以廚餘襲面，昨天又有民眾在東區崇明十街丟保麗龍上垃圾車，不僅未做收回，還擊中清潔隊員，經隊員規勸，男子「見笑轉生氣」，怒罵清潔隊員「我有繳稅的」、「油條」。環保局表示，已經報案並將依廢清法開罰這位民眾。

今天有網友將過程PO在臉書「台南爆料公社」，網友一面倒地表示「有繳稅很大嗎」、「不分類就開罰」、「最瞧不起不尊重基層工作者的人」、「真是爛人一個，應該把垃圾丟回去，你不尊重別人，別人也不必尊重你」。

台南清潔隊之前才發民眾一邊講電話，一邊丟垃圾上車，沒有注意到垃圾袋中的廚餘汁噴出，剛好噴在一旁清潔隊員的臉上，事後市長黃偉哲還前往清潔隊慰勞該名清潔隊員。

據了解，環保局垃圾清運車昨天下午4點多，前往崇明十街清運垃圾，當時一名男子未等車停好，就把用黑色塑膠袋裝著的保麗龍丟上車子，砸中當時在車斗旁的李姓清潔隊員，李男對該男子表示保麗龍要丟回收車，不能丟垃圾車，但男子腦羞成怒，先說「你一定要給我倒」，接著又嗆自己有繳稅，罵李男「油條」

相關過程都被密錄器拍下，環保局東區清潔隊今天陪同李男到派出所提告妨礙公務與公然侮辱，並表示將針對垃圾未分類，將依照廢棄物清理法開罰。

清潔隊員 垃圾車

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