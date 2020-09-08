柚來了！雲林縣2020大斗六文旦評鑑出爐 柚農背後藏洋蔥
雲林縣2020大斗六地區文旦節品質評鑑「柚來了」！今年共有61組果農參賽，特等獎由從公部門退休的柚農張國華獲得；而第一次參賽就獲優質獎的姊妹花楊純圓、楊純娟興奮表示，「要把這座獎獻給在天上的爸爸！」讓各界見證優質的斗六文旦背後，其實也藏著許多關於傳承的故事。
「今天的成果，是大家的辛勞！」特等獎得主張國華謙虛地說，他從小就跟在爸爸身邊種柚，除承接爸爸的柚園和技術，每月產銷班員也會開班會，交流新技術和意見，柚農間也一起解決問題，彼此教學相長，只為讓斗六文旦發揚光大。
「爸爸把文旦園留給我們，我們有使命繼續傳承…」斗六文旦界雙姝楊純圓、楊純娟，首次參賽即獲優質獎，兩人和85歲的媽媽相擁而泣，「多年來的努力，都只為了傳承爸爸的精神！」楊純娟說，15年前接下父親的文旦園，粗重工作與毅力是最要克服的事，為了雙親和家人，她們努力拚，終獲優質獎肯定。
評審長、嘉義大學教授呂明雄表示，文旦評鑑主要評核果實外觀、大小、形狀、色澤、果皮粗細、轉色程度、果肉口感及特殊香氣，並以儀器檢測甜度。
最後評比結果，特等獎張國華；頭等獎王建鈞、張秋、張冠能；優等獎黃聰敏、田祺祜、高振祥、陳麗惠、黃玉如；優質獎陳萬生、曾秉炫、鄭賢德、林侃伶、鄭彥甫、楊純娟、賴坤柚、游鈞凱、楊純圓、張冠倫、許紘維、江家程、李威樹、陳瑞瑋、黃文鴻。
副縣長謝淑亞表示，大斗六文旦是文旦界的頂級品，不僅果皮光滑，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，富含維生素、膳食纖維等成分。今年文旦的均質相當，色澤多偏綠，消費者買回家可不急著吃光光，慢慢品嘗最對味。
斗六市長林聖爵說，大斗六文旦節嘉年華即將在本周六、日於斗六環保運動公園登場，除有文旦展售攤位供民眾選購，12日晚間舉行音樂饗宴，13日延續農特產展售，舞台表演、夢幻泡泡秀等活動不間斷，「可愛柚柚親子DIY」也將在現場開放親子報名同樂。
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